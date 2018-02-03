Roketli saldırıda yaşamını yitiren Fatma unutulmadı

Misafir 03 Şubat 2018 18:30 Bugünkü duruma nasıl geldik? Irak işgalinden sonra ABD gözünü Suriye’ye dikmişti. Fakat Türkiye’yi ve dünyayı ikna edemiyordu. 2005 yılında Bush’la yaptığı görüşmede Erdoğan, “Yapmayın, Suriye’de Esad’dan daha iyi bir lider bulamayız” diye ABD’ye direnmişti.