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Reuters duyurdu! Esed ordusu Afrin'e girmeye başladı

Reuters duyurdu! Esed ordusu Afrin'e girmeye başladı

Kendi halkının katili Beşar Esed ile terör örgütü PKK'yı korumak için harekete geçti... "Bozuldu" denilen anlaşma hayata geçti... Reuters'in son dakika haberine göre, Esed ordusu Afrin'e girmeye başladı...

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Eklenme Tarihi: 20-02-2018 16:58 - Güncelleme: 20-02-2018 17:31

AFRİN'de ortalığı karıştıracak olay... Günlerdir konuşulan "Suriye Ordusu Afrin'e girecek" iddiaları ete kemiğe büründü. Reuters son dakika haberiyle Esed ordusunun Afrin'e girmeye başladığını duyurdu... Reuters'in son dakika haberine göre Halep'ten yola çıkan Esed yanlısı güçler Afrin'e girmeye başladı... Reuters haberini Hizbullah'ın yayın organına dayandırdı...

AĞAR 'TÜRKİYE'Yİ TUZAĞA DÜŞÜRME ÇABASI' DEDİ: Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, "Bir tahrik, provokasyon var. Silahlı Şii milis olduğu ifade edilen konvoyun arkasında kim var? Bu konuda soğukkanlı bir refleks ortaya konup doğru çözümlenmezse PKK'nın amacına hizmet eder. Burada Türkiye'yi de mezhebi ayrımcılığın içine sokarak bir başka tuzağın içine düşürme, bir tahrik var açık. Bizi provoke etmeye çalışan ve bizi bir takım oldu bittiler içine sokmaya çalışan tuzaklar çıkıyor. Rejime yarar bir fotoğraf olmadığı da aşikar. Suriye'yi parçalayan bir örgüt var. Bunun karşılığında Suriye'nin üniter yapısından yana tavır koyan Türkiye var" dedi.

BUGÜNE KADAR NE OLDU?: TSK'nın Zeytin dalı Harekatı ile iyice köşeye sıkışan terör örgütü PKK/PYD'nin yardım çağrısı üzerine terör örgütü ile Esed arasında görüşme trafiği başlamıştı...

SURİYE DEVLET TELEVİZYONU DUYURMUŞTU: Suriye Devlet televizyonu dün öğle saatlerinde "Suriye Ordusu bir kaç saat içerisinde Afrin'e girecek" haberi yapmış, Reuters de pazarlığa katılan taraflara dayandırdığı haberinde bu iddiayı doğrulamıştı...

ERDOĞAN "SONUÇLARI OLUR" DEMİŞTİ": Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yaptığı telefon görüşmesinde "Suriye rejimi bu yola girerse sonuçları olur" uyarısında bulunmuştu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Esed askerini YPG'yi temizlemek için gönderiyorsa sorun yok. Eğer PKK'yı korumak için gönderiyorsa önümüzde kimse duramaz" diye tepki göstermişti...

Flaş gelişme! Esed PYD'ye 2 gün süre verdi 5 şart koştu...

ERDOĞAN-PUTİN GÖRÜŞMESİ SONRASI BOZULDU: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasındaki telefon görüşmesinin ardından Esed ile PKK arasındaki anlaşmanın bozulduğu ve Esed'in Afrin'e asker göndermeyeceği iddiaları gündeme gelmişti...

Bomba gelişme! Esed ordusu bir kaç saate Afrin'e giriyor...

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR17 YORUM

  • Kenan 20 Şubat 2018 17:51 Rezil ypg savaşmadan kaçıyor!

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