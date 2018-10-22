Resul Dindar kimdir ne dedi fotoğraf krizi isyan çıkardı!

KÜÇÜKÇEKMECE'de konser veren Resul Dindar'ın fotoğraf çektirmek isteyen hayranlarını azarladığı video olay oldu. Karavanın içinden çıkıp kapının önünde biriken hayranları azarlayan Resul Dindar şok etti. Karadeniz yöresine ait şarkıları seslendiren başarılı sanatçının bu tavrı kısa sürede sosyal medyaya düştü ve hayranını azarladğı o görüntüler büyük eleştri aldı. Peki Resul Dindar hayranına ne diyor, onları nasıl azarlıyor?

KARAVANIN ÖNÜNDE TOPLANDILAR: Karadeniz müziğinin sevilen isimlerinden Resul Dindar, dün Küçükçekmece'de düzenlenen Balık Festivali'nde sahne aldı. Konser bitiminde şarkıcı ile fotoğraf çektirmek isteyen hayranları Resul Dindar'ın karavanının önünde toplandı.

Karavandan çıkan Dindar, 'Kaç kişi geliyor olmuyor ki böyle' dedi. Bir hayranının 'Sizi sevmese bu kadar halk buraya gelir mi' sözleriyle çılgına dönen Resul Dindar 'Ya cevap verme sus sende be!' diye bağırdı.

O anların videosu 'Hiç kimse göründüğü gibi değildir' notu ile sosyal medyada paylaşıldı. Resul Dindar tepki çeken olayın ardından sosyal medya hesabında yazılı bir açıklama yayınladı:

"Neden iyilikleri paylaşıp büyütemiyoruz...? Neden hâl deyip geçemiyoruz...? Neden anlamıyoruz vaziyeti...? Neden geçiyoruz merhameti...? Neden bakmıyoruz öteye...? Neden unutuyoruz dünü..? Neden parçalıyoruz günü..? Uyuyabiliyor muyuz..? Yoksa uyumak zorunda mı bırakıyoruz bedeni..? Nasıl uyanıyoruz..? Hepimiz aslında bir Hiç değilmiyiz..? Neden kovalıyoruz gideni...? Neden ayırıyoruz seveni..? Neden sadece an var..? Zaman kimin için...? Neden büyüyoruz...? Neden küçülüyoruz..? Neden ölüyoruz..? Ne zaman gömülüyoruz..? Ne kadar biliyoruz..? Ne ara öğreniyoruz...? Neden bir araya getirmiyoruz faydalı şeyleri..? Neden sadece dinliyoruz ve duyamıyoruz..? Neden hata yapıyoruz..?

Biz bunları neden yapıyoruz..?"

RESUL DİNDAR KİMDİR: 1982 yılında Artvin'in Hopa ilçesinde dünyaya gelen Resul Dindar, 2008 yılı Temmuz ayında arkadaşlarıyla birlikte Karmate (değirmen) grubunu kurdu ve grubun solistliğini yaptı. Karmate, Nani ve Nayino adlı iki albüm çıkardı.

Resul Dindar gruptan 2012 yılında ayrılarak müziğe tek başına devam etme kararı aldı ve 1 Nisan 2013 tarihinde Divane adlı ilk solo albümünü yayınladı. Resul Dindar'ın seslendirdiği eserler Türkçe’nin yanı sıra, Doğu Karadeniz Bölgesi'nde konuşulan Lazca, Megrelce, Gürcüce ve Hemşince gibi dilleri de kapsamaktadır.

Resul Dindar'ın Artvin'de yaşayan anne ve babası 27 Mart 2018 tarihinde geçirdikleri trafik kazası sonrası Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen annesi Meliha Dindar, 28 Mart 2018 günü hayatını kaybetti.

ALBÜMLERİ

Divane (2013)

Dalgalan Karadeniz (2014)

Aşk-ı Meşk (2017)