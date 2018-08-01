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Restleşmelerin ardından ABD'den ilk adım!

Restleşmelerin ardından ABD'den ilk adım!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile telefonla görüştü. Görüşmeyi karşı tarafın talep ettiği bildirildi. 

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Eklenme Tarihi: 01-08-2018 16:37 - Güncelleme: 01-08-2018 16:37

ABD ile Türkiye arasında yaşanan Papaz Brunson krizinde yeni bir gelişme yaşandı. ABD'nin tehditlerinin ardından Türkiye'nin geri adım atmaması üzerine Trump yönetimi tehditlerine devam etmişti. Karşılıklı restleşmelerin ardından bugün ilk adım Amerika'dan geldi. Dışişleri Bakanı Pompeo Bakan Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşme talebinde bulundu.

Bakan Çavuşoğlu ve ABD'li mevkidaşı Pompeo, 51. Güney Doğu Asya Ülkeler Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında planlanan yüz yüze görüşme öncesinde telefon konuşması yaptı.

GÖRÜŞMEYİ ABD İSTEDİ...Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, telefon görüşmesi karşı tarafın talebi üzerine gerçekleşti. Çavuşoğlu ve Pompeo, son olarak 18, 26 ve 28 Temmuz'da telefonda görüşmüştü. 

Son 15 günde 4 kez telefonda görüşen Çavuşoğlu ve Pompeo'nun, ASEAN Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında bir araya gelerek ikili görüşme yapması öngörülüyor.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • işte böyle yola gelirler 01 Ağustos 2018 16:44 biz adamı böyle tıpış tıpış hizaya getiririz.tam bağımsız özgür ülkemiz...

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