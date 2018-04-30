Resimli kandil mesajları Berat Kandili hadisleri ve ayetleri-2018

Berat kandili fazileti bol rahmet dolu özel gecelerden biridir. Bu gecede eller açılır Allah'a teslim olunur ve günahların affı için yüce yaradana yalvarılır. Bu mukaddes gece için en güzel resimli kandil mesajlarını, kısa kandil sözlerini, resmli kandil kutlama mesajlarını yeni ve güncel halleriyle sizler için derledik. Siz de berat kandili gecesi sevdilerinize kandil mesajları yollayıp onların hayır dualarında yer alabilirsiniz. Bu gecenın sayısız faziletleri vardır.

Meleklerin bayramı olarak bilinenen bu gecede bu yıl içinde doğacak her çocuk, bu gece deftere geçirilir. Bu yıl içinde öleceklerin isimleri, bu gece özel deftere yazılır. Bu gece herkesin rızkı tertip olunur. Bu gece herkesin amelleri Allahü teâlâya arz olunur.

Yüzünden gülücük, kalbinden sevgi, bedeninden sağlık, çevrende dostluk, ömründen huzur ve neşe eksik olmasın kandillerin hep kutlu olsun.

Gül dalında güzel dikense gülle güzel, toprak yeşillle gök maviyle güzel, gözler manayla eller duayla güzel. Berat kandiliniz mübarek olsun!

Ruhu Aşk ve muhabbet mührüyle damgalı, kalbi kutsi dava ile sevdalı, sinesi heyecan, coşku tufanı ve şükür notaları ile örülmüş güzel insan, Berat kandilin mübarek olsun.

Gelişiyle kalbimizi aydınlatan, gönlümüze nur saçan, bütün insanlığa güneş gibi doğan, sevgili peygamberimizin şefaatine nail olmanız temennisiyle Berat Kandilin mübarek olsun…

Ya Rabbim sen biz kullarının dualarını kabul, hakkımızda hayırlısını nasip eyle… Âmin. Berat kandiliniz mübarek olsun.

Bu gece hayırlı bir gece, yüreklerimiz ibadetle çarpsın, gönüllerimiz bir olsun… Berat Kandiliniz mübarek olsun!

Affımıza vesile olması dileklerimle Berat kandilinizi tebrik ederim. Hayırlı kandiller…

Bu Kandil Gecesi'nin, hayatımıza yeni ufukların açılmasına ve vesile olması dileğiyle. Berat Kandilin mübarek olsun…

Beraat kandiliniz mübarek olsun! Kalpleriniz imanla dolsun! Hayırlı İyi Kandiller...

Beraat kelimesi bolluk, bereket, fazilet anlamına gelir. Bu gece Allah'ın lütuflarının bol bol verildiği bir gecedir ve üç ayların ikinci kandil gecesidir. Beraat Kandiliniz Mübarek Olsun..

Semanın kapılarının sonuna kadar açılıp rahmetin sağanak sağanak yağdığı böyle bir gecede düşen damlaların seni sırılsıklam etmesi dileğiyle Beraat Kandiliniz Mübarek Olsun.

Bu gece Cenabı Hakkın kendisine yönelip af dileyen müminleri bağışlayarak kurtluş beratı verdiği bir gecedir. Hepimiz için hayırlı olsun. Berat Kandilimiz Mübarek Olsun.

Mübarek Beraat kandilinizi kutlar, herşeyin gönlünüzden geçtiği gibi olmasını temenni ederim. Berat Kandiliniz mübarek olsun!

İlahi Esintilerin kalpleri okşadığı, bir anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle, Kandilinizi Kutlarım.

Beraat kandili Allah'ın rahmet ve bağışlamasının bol olduğu gecedir. Edilen dualar, tövbeler bu gece kabul olunur. Yürekler binbir nurla doludur. Kandiliniz kutlu olsun..

Ümit ederiz ki bu mübarek gece, zor günler geçirdiğimiz; fakat gelecek adına umutla dolu olduğumuz şu dönemlerde yeniden bir uyanışa vesile olur. Beraat kandiliniz mübarek olsun..

Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarımızın Rabbimizin yüce katına iletilmisine vesile olan bu mübarak kandil gecesinde dualarda buluşmak ümidiyle Kandilinizi kutlarım.

Bu günlerin feyzi üzerinize, rahmeti geçmişinize, bereketi evinize, nuru ahiretimize, sıcaklığı yuvamıza dolsun. Kandiliniz mübarek olsun..

Fani Dünya'nın padişahı değilim. Gönül hırkalarını yamar giyerim. Dostlarla ağlar, dostlarla gülerim. Siz sevdiklerime, iyi kandiller dilerim. Berat Kandiliniz hayırlı olsun…

Bu gece bir tren kalkar yüreğimden gökyüzüne. Bu gece bir damla düşer seccademe ve bu gece göğe yükselen dualarımın birinde adın geçer elbette. Berat Kandiliniz hayırlı olsun…

Güneşi yüreğinde gözleri ufuklarda muhabbet yolcuları arasında cennet hesabı yapmayan cennetlikler arasında olmanın duasıyla hayırlı kandiller diliyorum… Berat Kandilin mübarek olsun…

BERAT KANDİLİ İLE İLGİLİ HADİSLER

Sevgili Peygamberimiz (s.a.v) “Beş gece vardır ki, onlarda yapılan dualar kabul olur. Bunlar; Recep ayının ilk gecesi, Şaban ayının on beşinci gecesi, Cuma ve Bayram geceleridir” buyurmuştur.

Beraat gecesine 'Kefaret gecesi' de denilir. Bir hadis-i şerifte,

"Kim bayram gecesini ve Şâban ayının on beşinci (Berat) gecesini ibadetle ihya ederse, kalplerin öldüğü günde o kişinin kalbi ölmez" buyrulmuştur.

BERAT KANDİLİ İLE İLGİLİ AYETLER

Bu gecenin, şu ayeti kerimede bildirilen gece olduğu söylenmiştir.

فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ

“O gecede her hikmetli iş, belirlenip hükme bağlanır.”

Bu gecenin bir adı da "Şefaat gecesi"dir. Bunun delili şu hadis-i şeriftir:

"Resûlullah (s.a.v) Şaban ayının on üçüncü gecesi ümmetine şefaat etmek için dua edip yalvardı; kendisine, ümmetinin üçte birine şefaat etme izni verildi. On dördüncü gecesi yine dua edip yalvardı; bu sefer üçte ikisine şefaat etme yetkisi verildi. On beşinci gecesi bir daha yalvardı, bu sefer de, kaçak develer gibi Allah'tan kaçanlar dışında bütün ümmetine şefaat etme izni verildi."

Bu gecenin diğer bir ismi de "Mağfiret gecesi" dir. Şu hadis-i şerif buna işaret eder:

"Allah Teâlâ Şaban'ın on beşinci gecesi kullarına nazar eder ve yeryüzünde bulunanlardan şirk koşanlarla haset edenler hariç, bütün müminleri mağfiret eder."

Diğer hadislerde, bu affın dışında tutulanlar içinde, haksız yere cana kıyanlar, anne babasına asi olanlar, sürekli içki içenler ve akraba ile hukukunu kesenler de zikredilmiştir.

Ebu Hüreyre'den rivayet edildiğine göre: Resülullah Efendimiz (s.a.v) şöyle buyurmuştur:

“Şaban ayının on beşinci gecesinin ilk vaktinde Cebrail (a.s) bana geldi; şöyle dedi:

“Ya Muhammed, başını semaya kaldır. Sordum.

“Bu gece nasıl bir gecedir? Şöyle anlattı:

“Bu gece, Allah Teala, rahmet kapılarından üç yüz tanesini açar. Kendisine şirk koşmayanların hemen herkesi bağışlar. Meğer ki, bağışlayacağı kimseler büyücü, kahin, devamlı şarap içen, faizciliğe ve zinaya devam eden kimselerden olsun. Bu kimseler tövbe edinceye kadar, Allah Teala onları bağışlamaz.

Gecenin dörtte biri geçtikten sonra, Cebrail yine geldi ve şöyle dedi: "Ya Muhammed başını kaldır. Bir de baktım ki, cennet kapıları açılmış.

Cennetin birinci kapısında dahi bir melek durmuş şöyle sesleniyor: "Ne mutlu bu gece rüku edenlere.

İkinci kapıdan dahi bir melek durmuş şöyle sesleniyordu: "Bu gece secde edenlere ne mutlu".

Üçüncü kapıda duran melek dahi, şöyle sesleniyordu: "Bu gece dua edenlere ne mutlu."

Dördüncü kapıda duran melek dahi şöyle sesleniyordu: "Bu gece, Allah'ı zikredenlere ne mutlu".

Beşinci kapıda duran melek dahi, şöyle sesleniyordu: "Bu gece Allah korkusundan ağlayan kimselere ne mutlu."

Altıncı kapıda duran melek dahi, şöyle sesleniyordu: "Bu gece Müslümanlara ne mutlu."

Yedinci kapıda da bir melek durmuş şöyle sesleniyordu: "Günahının bağışlanmasını dileyen yok mu ki, günahları bağışlansın.

Bunları gördükten sonra, Cebrail'e sordum: "Bu kapılar ne zamana kadar açık kalacak? Şöyle dedi: "Ya Muhammed, Allah Teâlâ, bu gece, Kelp kabilesinin koyunlarının tüyleri sayısı kadar kişyii cehennemden azat eder."