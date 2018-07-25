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Reha Denemeç kimdir aslen nereli ailesi merak ediliyor!

Reha Denemeç kimdir aslen nereli ailesi merak ediliyor!

Milli Eğitim Bakanlığı'nda bakan yardımcılığına getirilen yeni isimlerden biri de Reha Denemeç oldu. Peki Reha Denemeç kimdir? Reha Denemeç'in ailesi'de bir diğer merak edilen konulardan birisi. İşte vatandaşların merak ettiği Reha Denemeç'in biyografisi.

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Eklenme Tarihi: 25-07-2018 10:15 - Güncelleme: 25-07-2018 10:15

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla birlikte Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un yardımcıları belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı'nda bakan yardımcılığına getirilen isimler Reha Denemeç ile İbrahim Er oldu. Reha Denemeç'in Milli Eğitim Bakanlığı'nda bakan yardımcılığına getirilmesinin ardından internette en çok aranan isimlerden biri oldu. İşte Reha Denemeç kimdir sorusunun yanıtı.REHA DENEMEÇ KİMDİR: Daha önce AK Parti'de milletvekilliği de yapmış olan Milli Eğitim Bakanlığı yeni yardımcısı olan Reha Denemeç, 20 Mayıs 1961'de Elazığ'da doğdu. Baba adı İlhami, anne adı Güler'dir. Denemeç, evli ve 2 çocuk babasıdır.

REHA DENEMEÇ'İN EĞİTİMİ: Çok iyi derecede İngilizce bilen Reha Denemeç; üniversite eğitimini Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nin(ODTÜ) Ekonomi Bölümü'nde, yüksek lisans eğitimini ise ABD University of Delaware'de ekonomi alanında yaptı. DAHA ÖNCE ÇALIŞTIĞI KURUMLAR: Reha Denemeç daha önce de devletin çeşitli kademelerinde önemli görevlerde bulundu. 1986'da Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) Müsteşarlığında göreve başladı. 1987'den itibaren hazine, dış ticaret, planlama, özelleştirme ve kamu bankalarından sorumlu Devlet Bakanlığında önce Özel Kalem Müdürü ve sonra müşavir olarak çalıştı. 1997'de DPT Müsteşarlığı Genel Sekreter Yardımcılığı ve Vekilliği görevlerine atandı. TSE Teknik Kurulu ve Başak Sigorta Yönetim Kurulu Üyeliği ile Ataköy Otelcilik AŞ Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerinde bulundu. 2001'de Türkiye ve Orta Asya'da farklı alanlarda yatırımları olan bir holdingin enerji grubunda üst düzey yönetici olarak çalıştı. Küresel Hareket İçin Parlamenterler'de (PGA) Uluslararası Kurul Üyeliğinde bulundu.Adalet ve Kalkınma Partisi Kurucu Üyesi oldu ve Genel Başkan Danışmanı olarak görev yaptı. 22 ve 23. Dönemde Ankara Milletvekili seçildi.


 

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