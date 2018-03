Regaib Kandili nasıl ibadet edilir, duası namazı kaç rekat?

Bol ihsanlı gece anlamına gelen Regaib Kandili 22 Mart Perşembe gecesi kutlanacak. Dua ve rahmet kapılarının açıldığı sayılı günlerden biri olan Regaib Kandili'nde nasıl dua edilmeli, kaç rekat namaz kılınmalı ve her rekatta hangi duaları sureleri okumalı soruları araştırılmaya başladı. Ayrıcı Hz. Muhammed'in Regaib gecesi özel duası ve regaib Kandili 12 rekatlık namazın kılışını haberimizde.

Peki üç ayların ilk kandili olanRegaib Kandili'nin fazileti ve önemi nedir? Regaip Kandili duası ve namazı ile birlikte kandilin önemini internethaber.com sitesi sizin için hazırladı.

Üç aylar içinde yer alan Regaib Kandili 22 Mart 2018 Perşembe gecesine denk geliyor. Regaib Kandilinin manası özeldir. Regaib kelime anlamı olarak 'Pek çok ihsan' anlamına gelir. Regaip Kandili fazileti ve ihsanı bol bir gecedir.

REGAİP KANDİLİ 2018 NE ZAMAN: Recep ayının ilk perşembesini cumaya bağlayan gece Regaip Kandilidir. Bu yıl da 22 Mart Perşembe gecesi kandil.

REGAİB NE DEMEK FAZİLETİ NEDİR: Regaib, "pek çok ihsan" manasına gelen "Ragibe" kelimesinin çoğuludur. Bu gecede Cenab-ı Hakk engin rahmetiyle tecelli edip sonsuz mağfiretiyle muamelede bulunduğu için geceye bu isim verilmiştir. Regaip kandili ihsan gecesidir ve fazileti de bundan gelir.

Peki Regaib Kandili'nde nasıl ibadet etmeli. Regaib Kandili gecesinde hangi namazlar kılınmalı?

REGAİB KANDİLİ NAMAZI KAÇ REKAT NASIL KILINIR: Regaip Kandili gecesi namaz kılıp dua ederek geçirmek gerekir. Regaib kandili gecesinde kılınacak namaz 12 rek'attir.

Regaip Kandili namazının 12 rekat kılınışı ve duası şöyledir:

Her rek'atta fatihadan sonra üç kadir suresi ile 12 adette ihlas suresi okunur. Her iki rek'atta bir selam verilerek 12 rek'at tamamlanır. On ikinci rek'at kılınıp selam verildikten sonra yerinden kalkmadan yetmiş kere ' Allahumme salli ala Muhammedinin nebiyyil ummiyyi ve ala alihi' denilir. Sonra secdeye varılır. Secdede yetmiş kere ' subbuhun kuddusun Rabb-ul melaiketi verruhi' denir.

Sonra secdeden kalkılarak ettahiyyatta oturulur. Ve yetmiş kere 'Rabbiğfir ve erham ve tecavez ta'lemü' dedikten sonra tekrar secde edilir. Secdede yetmiş kere ' subbuhun kuddusun Rabb-ul melaiketi verruhi' dedikten sonra, isteklerimizi alemlerin Rabbine arz edilir.

Regâib namazını cemaatle kılmak bid'attir. Zaten terâvihten başka hiçbir nâfile namaz cemaatle kılınmaz.

ÜÇ AYLARIN İLKİ RECEP AYI: Üç ayların ilki olan Recep, "yüceltilmiş, içine ikramlar konulmuş ay" ve "hazırlanmak" manalarına gelmektedir.

ÜÇ AYLAR ORUCU VAR MI: İslâm’da zamanla kayıtlı oruç, sadece Ramazan’da vardır. Onun dışında “üç aylar” orucu diye bir oruç asıl kaynaklarımızda bulunmamaktadır. Müslüman, Recep ve Şaban aylarında çok oruç tutmalıdır ama onları tamamen oruçlu geçirmek diye bir husus kitaplarda yer almaz. Hazreti Muhammed, Hz. Âişe’nin ifadesine göre Ramazan’dan başka hiçbir ayı bütünüyle oruçlu olarak geçirmemiştir. Ramazan’dan sonra en çok oruç tuttuğu ay ise Şaban ayıdır.