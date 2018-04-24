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Ramazan pidesi kaç lira oldu fiyatı ortaya çıktı

Ramazan pidesi kaç lira oldu fiyatı ortaya çıktı

Ramazan pidesi kaç lira oldu sorusunun yanıtını Samsun Fırıncılar Odası Başkanı Yılmaz Yiğit verdi. Kilosu 7.2 lira olarak belirlenen pidenin 250 gramı 1.8 liraya karşılık geliyor.

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Eklenme Tarihi: 24-04-2018 16:12 - Güncelleme: 24-04-2018 16:19

Ramazan pidesi fiyatları kaç lira oldu sorusu Ramazan ayına sayılı günler kala cevabını buldu. Peki Ramazan pidesi bu yıl kaç lira olacak? İlk açıklamayı Samsun Fırıncılar Odası Başkanı Yılmaz Yiğit yaptı.

GENELGE GÖNDERİLDİ: Bu sene alınan karar doğrultusunda pide fiyatlarını illerde bulunan fırıncılar odası değil, Türkiye Fırıncılar Federasyonu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı belirliyor. Bu kapsamda Samsun Fırıncılar Odası’na gönderilen genelgede Ramazan pidesinin kilo fiyatının 6,70 TL’den, 7, 20 TL’ye yükseltildiği belirtildi.

GRAMAJI DÜŞÜRÜLECEK: Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Oda Başkanı Yılmaz Yiğit, zammı fiyatlara değil gramaj ayarlaması olarak değerlendirebileceklerini ifade etti. Yiğit, “Geçen sene sade pidenin kilo bazındaki fiyatı 6,70 TL’ydi. Bundan sonraki fiyat belirlemelerindeki kontrol tamamen Türkiye Fırıncılar Federasyonu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nda olacak. Ekmek ve pide fiyatlarını merkezimiz belirleyecek, bakanlığın onayına sürecek. Buna göre de birliklere yazı gönderilecek ve fiyat belirlenecek. Yeni belirlenen fiyatlara göre bu sene pidelere maksimum yüzde 10'dan daha az bir oranda zam yapılacağını düşünüyoruz” dedi.

PİDENİN 300 GRAMI 2.16 LİRAYA KARŞILIK GELİYOR
Pideye yapılan zammın gramaj üzerinden uygulanacağının altını çizen Yiğit, şunları söyledi:
“Geçen sene 300 gram sade pide 2 lira, yumurtalı da 2,5 liraydı. Kilo bazında 6,70 kuruşa tekabül ediyordu. Bu sene ise pidenin kilo fiyatı 7,20 kuruş olarak belirlendi. Bu artışı da muhtemelen geçen seneki fiyatları aynı tutarak gramaj anlamında bir değişime gideceğiz. Yani pideye maksimum yüzde 10’dan daha az bir zam yapmayı düşünüyoruz. Zammı, fiyatlara değil gramaja yansıtmayı düşünüyoruz. Ekmeklerde de artık fiyatlar komisyon kurarak belirleniyor. Komisyonda Esnaf Odaları Birliği, Ticaret ve Sanayi Odası, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi ve odamızdan oluşan 6 kişilik komisyon tarafından fiyatlar belirleniyor. Bu ay itibariyle de Samsun’da taban gramajı 200 gram olan ekmek satılmaya başlandı. Şu anda 200 gram ekmek 1 liradan satılmaya devam ediyor.”
Yılmaz Yiğit, Ramazan pidesi fiyatlarının kesin olarak birkaç gün içinde belirleneceğini sözlerine ekledi.

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Kaynak : İHA

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR9 YORUM

  • TA 24 Nisan 2018 17:17 AMAN HA... ZAM YOK.. GRAMAJ DÜŞÜRÜN İSRAF OLMASIN DİYE.. KAZIK ZAM ANLAŞILMASIN... EKMEĞİMİZDEN BÖYLE ALANLARA DİYECEĞİMİZİ SANDIKTA DEMELİYİZ...

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