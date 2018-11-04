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Rakka'da YPG/PKK boykotu genişliyor

Rakka'da YPG/PKK boykotu genişliyor

Suriye'de terör örgütü YPG/PKK için başlatılan boykota Rakka'da sürüyor. Aşiret lideri Beşir Faysay Huveydi'nin öldürülmesinin ardından El Huleysat aşireti de boykot kararı aldı.

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Eklenme Tarihi: 04-11-2018 19:04 - Güncelleme: 04-11-2018 19:04

SURİYE'de terör örgütü YPG/PKK'nın işgalindeki Rakka'da Sabha aşiret lideri Beşir Faysal Huveydi'nin öldürmesinden sorumlu tutulan terör örgütünün boykot edilmesi çağrısına, El Huleysat aşireti de katıldı.

El Huleysat aşiretinden yapılan yazılı açıklamada, YPG/PKK'ya muhalifliğiyle bilinen Huveydi'nin öldürülmesinden terör örgütünü sorumlu tutan Sabha aşiretinin boykot çağrısına, liderin kim tarafından öldürüldüğü ortaya çıkana kadar destek verileceği bildirildi.

Açıklamada, "Aşiret liderinin öldürmesini şiddetle kınıyoruz. El Huleysat aşireti olarak, sesimizi Sabha ile El Velde aşiretinin sesine katıyoruz. Diğer aşiretleri de safları sıkılaştırmaya ve örgütü boykot etmeye davet ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca açıklamada, Rakka ilinin meşru temsilcisi olan halkına iade edilmesi çağrısında bulunuldu.

Sosyal medyada cinayeti kınayan aşiretler, "Beşir Faysal Huveydi cinayetinde fail ortaya çıkana kadar örgütle iş birliği yapan herkes, asker ya da sivil haindir." açıklaması yaptı.

Sabha aşiretinin boykot çağrısına El Velde aşireti desteğini bildirmişti.

Terör örgütüne muhalifliğiyle bilinen Huveydi, dün terör örgütü YPG/PKK işgalindeki Rakka il merkezinde uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülmüştü.

Sabha aşiret mensuplarının, taziyeye gelen terör örgütünün desteklediği Rakka Meclisi Eşbaşkanı Leyla Mustafa'yı kovduğu dikkati çekmişti.

Ocak 2014'te terör örgütü DEAŞ'ın eline geçen Suriye'nin Rakka şehri, ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin hava destekli operasyonu sonucu 17 Ekim 2017'de terör örgütü YPG/PKK tarafından işgal edilmişti.

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