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Raket tutarken kızları taciz eden sapık hoca belasını buldu

Raket tutarken kızları taciz eden sapık hoca belasını buldu

KONYA'da bir ortaokulda görev yapan beden eğitimi öğretmeni İsmail Hakkı E. (48), okulda masa tenisi kursuna katılan 10- 12 yaşları arasındaki 7 kız öğrenciye, farklı tarihlerde cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılandığı 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 80 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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Eklenme Tarihi: 21-03-2018 10:51 - Güncelleme: 21-03-2018 10:51

KONYA'da bir ortaokulda görev yapan beden eğitimi öğretmeni İsmail Hakkı E. (48), okulda masa tenisi kursuna katılan 10- 12 yaşları arasındaki 7 kız öğrenciye, farklı tarihlerde cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılandığı 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 80 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Adli kontrol kararıyla tutuksuz yargılanan ve mahkemenin kararının ardından tutuklanan İsmail Hakkı E., duruşmadaki son savunmasında, ''Öğrencimin iftirası üzerine suçlanıyorum. Hiçbirini ben yapmadım” dedi.

KIZ ÖĞRENCİ DURUMU HALASINA ANLATTI
Olay, 2015- 2016 eğitim öğretim yılında bir ortaokulda meydana geldi. Beden eğitimi öğretmeni İsmail Hakkı E.'den masa tenisi kursu alan ve o dönem 5’inci sınıf öğrencisi olan F.B., iddiaya göre öğretmeninin cinsel tacizine maruz kaldı. F.B. de durumu halasına anlattı. Halası da öğretmen hakkında okul yönetimine şikayette bulundu. Şikayet üzerine Milli Eğitim Müdürlüğü, okula müfettiş gönderip soruşturma başlattı. Soruşturma ardından da Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu.

SERBEST BIRAKILMIŞTI
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan soruşturma da ise İsmail Hakkı E.'nin 6 kız öğrenciye daha tacizde bulunduğu belirlendi. 2016 yılı Aralık ayında gözaltına alının ve suçlamaları kabul etmeyen İsmail Hakkı E., adli kontrol kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

RAKET TUTARKEN TACİZ İDDİASI
Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede İsmail Hakkı E.'nin, milli eğitim müdürlüğü müfettişlerine ve polise verdiği ifadesinde tutarsızlık olduğuna dikkat çekildi. İddianamede, İsmail Hakkı E.'nin müfettişe yaptığı savunmasında çocuklara raketi nasıl tutacaklarını gösterirken ellerini tuttuğunu, poliste ise oyundaki duruş pozisyonlarını gösterirken hiçbir fiziksel temasta bulunmadığını söylediği belirtildi. Yine iddianamede, İsmail Hakkı E.'nin, ifadesinde "Düşük not verdiğim için öğrenciler iftira atmış olabilir" dediği ancak öğrencilerin notlarının düşük olmadığı vurgulandı.

HİÇBİR AİLE ŞİKAYET ETMEMİŞ
İsmail Hakkı E.'nin savunmasında, "Öğrenci velileri çocuk oyunlarında hakemlik yaptığımdan ve derslere istikrarlı bir şekilde giremediğimden beni şikayet etmiş olabilirler" dediği; fakat mağdurların ailelerinin birisi dışındakilerin şüpheliden şikayetçi olmadıklarının anlaşıldığı belirtildi.

ÖĞRENCİLERİM İFTİRA ATTI
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamenin ardından Konya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde İsmail Hakkı E., hakkında 7 öğrenciye 'çocuğa cinsel istismar' suçundan dava açıldı. Tutuksuz yargılanan ve geçen 13 Mart günü son kez hakim karşısına çıkan İsmail Hakkı E., savunmasında, “Bir öğrencimin iftirası üzerine benim hakkımda bu suçlamalarda bulundular. Suçlamaları kabul etmiyorum. Suçlandığım eylemleri ben yapmadım” dedi.

80 YIL HAPİS CEZASI
Mahkeme heyeti İsmail Hakkı E.’yi, 4 öğrencisine 'cinsel istismar' suçunu birden fazla işlemesi nedeniyle 12’şer yıl 6 ay, diğer 3 öğrenci için de 10'ar yıl olmak üzere toplam 80 yıl hapis cezasına çarptırdı. İsmail Hakkı E., kaçma ihtimali göz önünde bulundurularak, duruşmanın ardından tutuklandı.

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