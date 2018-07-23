  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. SEÇİM
  6. RAMAZAN
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Rafet El Roman: Duygusal bir bağ yok sadece dostuz

Rafet El Roman: Duygusal bir bağ yok sadece dostuz

Bildiğiniz üzere Rafet El Roman sık sık eski eşi Yeşim Eryıldırım ve oğlu Edvan ile birlikte görüntüleniyordu. Magazin basınında 'ikili acaba yeninden mi birlikte ?' sorularına Rafet El Roman son noktayı koydu.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 23-07-2018 09:23 - Güncelleme: 23-07-2018 09:23

Ünlü şarkıcı Rafet El Roman, eski sevgilisi Yeşim Eryıldırım ve bu birliktelikten dünyaya gelen oğlu Edvan’la Nişantaşı’nda objektiflere yansıdı. Eski eşi Yeşim Eryıldırım ile sık sık objektiflere yansıyan ünlü şarkıcı, konuyla ilgili bakın ne söyledi.

"ARAMIZDA DUYGUSAL BİR BAĞ YOK": Cadde'den Seçkin Şenvardar'ın haberine göre, oğlu ve eski sevgilisinin Almanya’dan Türkiye’ye tatile geldiklerine söyleyen şarkıcı, “Yeşim’le çok iyi arkadaşız, bu durum oğlum için de güzel. Yeşim’le aramızda duygusal bir bağ yok, iyi bir dostuz” dedi.

Çapkın olmadığını ancak bu imajın üzerine yapıştığını söyleyen şarkıcı, “Her görüntülendiğim kişiyle sevgili diye yazılıyorum. Aslında hiç çapkın imajım yok” diye konuştu.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Rafet El Roman: Duygusal bir bağ yok sadece dostuz haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro