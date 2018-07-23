Rafet El Roman: Duygusal bir bağ yok sadece dostuz

Ünlü şarkıcı Rafet El Roman, eski sevgilisi Yeşim Eryıldırım ve bu birliktelikten dünyaya gelen oğlu Edvan’la Nişantaşı’nda objektiflere yansıdı. Eski eşi Yeşim Eryıldırım ile sık sık objektiflere yansıyan ünlü şarkıcı, konuyla ilgili bakın ne söyledi.

"ARAMIZDA DUYGUSAL BİR BAĞ YOK": Cadde'den Seçkin Şenvardar'ın haberine göre, oğlu ve eski sevgilisinin Almanya’dan Türkiye’ye tatile geldiklerine söyleyen şarkıcı, “Yeşim’le çok iyi arkadaşız, bu durum oğlum için de güzel. Yeşim’le aramızda duygusal bir bağ yok, iyi bir dostuz” dedi.

Çapkın olmadığını ancak bu imajın üzerine yapıştığını söyleyen şarkıcı, “Her görüntülendiğim kişiyle sevgili diye yazılıyorum. Aslında hiç çapkın imajım yok” diye konuştu.