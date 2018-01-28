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PYD/PKK'ya bir darbede onlardan geldi!

PYD/PKK'ya bir darbede onlardan geldi!

Suriye'nin Azez kentinde Suriyeli Kürtler ÖSO saflarına katılıp kritik öneme sahip Burseya Dağı'nda PYD'ye karşı mücadele vermeye başladı.

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Eklenme Tarihi: 27-01-2018 20:09 - Güncelleme: 28-01-2018 00:38

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin'deki terör örgütlerine karşı başlatılan Zeytin Dalı Harekatı ile gözlerin çevrildiği Suriye'nin Azez kentindeki bir grup Kürt kökenli Suriyeli, Özgür Suriye Ordusu bünyesinde PYD'ye karşı mücadele veriyor.

Suriye iç savaşının ardından Azez'de yaşayan Kürt kökenli az sayıdaki kişi de Özgür Suriye Ordusu saflarına katıldı. ÖSO bileşenlerinden olan Ceyşel Şamel grubu içerisinde yer alan 30 Kürt savaşçı da son günlerde sınır komşusu olan TSK'nın havadan ve karadan ateş altına aldığı Afrin'de PYD'ye karşı mücadele veriyor.

"PYD'NİN ZULMÜNDEKİ KÜRT KARDEŞLERİMİZİ KURTARMAK"

Grupta yer alan Arap ve Türkmenler ile birlikte Afrin operasyonunda PYD'ye karşı mücadele ettiklerini anlatan ve oluşturulan cephelerde silahlarıyla nöbet tutarak olası saldırı ve sızmalara engel olmaya çalışan ÖSO üyesi Kürtler, 'Bizim amacımız Afrin'deki Kürt kardeşlerimizi terör örgütü PYD'nin zulmünden kurtarmak. Bunun için de ne gerekiyorsa yapacağız. Hedefimiz orada Kürt insanlar değil Kürtlerle ilgisi olmayan teröristlerdir' dedi.

SINIR HATTINDA TEYAKKUZ DURUMU

Afrin'e sadece 15 kilometre uzaklıktaki Azez'de kontrolü elinde bulunduran Özgür Suriye Ordusu güçleri, son günlerde operasyonların sürdüğü Cabel Burseya Dağı'nın yanı sıra Maranez, Minnag, Tel Rıfat ve Melkiye bölgesinde teyakkuz durumunda hazır bekliyor.

ÖSO SINIRDA NÖBET TUTUYOR

Buralarda oluşturulan cephelerde ağır silahlarla nöbet tutan ÖSO üyeleri, Burseya Dağı operasyonu sonrası harekat alanının genişletilerek doğuya kaydırılacağını ve Afrin çevresinde yer alan bölgelerin PYD'den arındırılarak özgürleştirileceğini ifade etti.

Öte yandan Burseya Dağı ve çevresindeki terör örgütü unsurlarının bulunduğu bölgeler ise Türkiye sınırında konuşlu birlikler tarafından topçu ateşiyle baskı altına alınıyor.

ÖSO bünyesindeki Kürt savaşçılar, YPG’ye karşıÖSO bünyesindeki Kürt savaşçılar, YPG’ye karşıÖSO bünyesindeki Kürt savaşçılar, YPG’ye karşıÖSO bünyesindeki Kürt savaşçılar, YPG’ye karşıHABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN

 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR5 YORUM

  • vatan sagolsun 28 Ocak 2018 01:22 misafir 21.7 ne sucundan bahsedıyon oso ya asker toplamak suç da ne demek peki osoya asker toplamak suçda pkk pisliklerine abd den çinden yabancı asker toplamak suç degilmi ? masum insanları askerleri pkk öldürmesi benekleri öldürmek camilere bomba atmak suc degilmi ? siz kendınıze bakın önce tabi yüzünüz varsa tabikide

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