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PYD'den Esad'a Afrin için 7 şart! TSK'ya direnemeyince...

PYD'den Esad'a Afrin için 7 şart! TSK'ya direnemeyince...

TSK'nın başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'yla Afrin'i elinde tutamayacağını anlayan terör örgütü PYD, şehri Esad'a devretmek için 7 şart sundu

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Eklenme Tarihi: 03-02-2018 13:12 - Güncelleme: 03-02-2018 13:12

PYD-YPG terör örgütü, Suriye istihbaratı ile 9 kez doğrudan, 1 kez de bölgedeki Arap aşiretleri aracılığıyla görüştü. Afrin kent yönetimini 7 şartla devretmek isteyen terör örgütü, merkeze bağlı güçlendirilmiş yerel yönetim modeli talep etti.

HaberTürk'ün haberine göre; Suriye rejiminin hiçbir şartı kabul etmediği, tam tersine terör örgütünün sıkışmışlığını fırsata çevirerek Deyrizor ile Rakka’yı da Afrin ile birlikte devretmesini istediği öğrenildi. Terör örgütü PYD-YPG’nin ise Deyrizor ile Rakka kentleri hususunda “kendi başına karar veremeyeceğini” ilettiği ileri sürüldü.

AŞİRETLERLE DİYALOG: Yetkililer, terör örgütü PYD-YPG’nin bölgeyi Kuzey Kore gibi kapalı bir hale dönüştürerek kontrol altında tutmaya çalıştığını ifade etti. Buna karşılık, istihbarat birimlerinin, bölgedeki önemli 28 aşiret liderinden 5’i ile temasa geçtiği, 12 Şubat’a kadar 15 aşiret lideri ve 21 kanaat önderi ile yerel istihbarat personeli aracılığıyla veya GSM hatları üzerinden temas kurulacağı belirtildi.

GERİ ÇEKİLDİLER

Afrin’de ise, PKK/PYD’li teröristlerin cephe hattından çekildiği öğrenildi. Edinilen bilgilere göre; terör örgütü PYD-YPG, 130 kilometrelik sınır hattının kırsal kesiminde, ön savunma hatları diye tabir edilen çatışma alanlarındaki 7 bin teröristin 4 bin 700’ünü kent merkezinin 9 kilometre gerisine çekti.

200 PKK'LI YERLEŞTİRİLDİ

Kent merkezine de Sincar bölgesinden getirttiği bin 200 PKK’lı teröristi yerleştirdi. Afrin kent merkezini 14 “sektör”e ayıran TSK’da da günde ortalama 56 saat uçuş yapan 8 İHA’dan ve yerel istihbarat birimlerinden elde edilen bilgiler analiz edilerek operasyon planlarına son şekli verildi.

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