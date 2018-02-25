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PYD elebaşı Salih Müslim Prag'da yakalandı!

PYD elebaşı Salih Müslim Prag'da yakalandı!

Terör örgütü PYD/PKK’nın kırmızı bültenle aranan eski eş başkanı Salih Müslim, Çekya’nın başkenti Prag’da yakalandı. Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Türkiye'nin Salih Müslim'in iadesini isteyeceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da, "Şimdi PYD'nin başı, evet, yakalandı. Temennimiz odur ki Çekya inşallah bunu Türkiye'ye teslim eder. Ve hak tecelli eder" dedi.

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Eklenme Tarihi: 25-02-2018 11:33 - Güncelleme: 25-02-2018 13:02

Anadolu Ajansı, terör örgütü PYD/PKK’nın kırmızı bültenle aranan eski eş başkanı Salih Müslim'in Çekya’nın başkenti Prag’da yakalandığını duyurdu. Çek güvenlik güçleri, Müslim'i 02.35'te gözaltına alarak durumu Türk yetkililere iletti. Müslim, Prag Emniyet Müdürlüğü binasında tutuluyor. Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Türkiye'nin Salih Müslim'in iadesini isteyeceğini söyledi. Bozdağ, "Dışişleri, İçişleri ve Adalet Bakanlığımız iade süreciyle ilgili çalışmaları sürdürüyor" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da, "Şimdi PYD'nin başı, evet, yakalandı. Temennimiz odur ki Çekya inşallah bunu Türkiye'ye teslim eder. Ve hak tecelli eder" dedi.

PRAG'DA GÖZALTINA ALINDI: AA muhabirinin Emniyet yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Türkiye tarafından kırmızı bülten talebi ile aranan, terör örgütü PYD/PKK'nın eski eş başkanı Salih Müslim dün Çekya'nın başkenti Prag'da yakalandı. Çek güvenlik güçleri, Müslim'i 02.35'te gözaltına alarak durumu Türk yetkililerine iletti.  

Çekya İnterpol Birimi, Müslim'in 24 Şubat'ta Prag'da Türkiye'nin talebi ve ilettiği yakalama emirlerine istinaden gözaltına alındığını Türk makamlarına bildirdi. 

Çekya makamları, Müslim'in çıkarılacağı mahkeme tarafından tutuklanıp tutuklanmayacağına karar verileceğini, bu kararın da Türk tarafına ivedilikle iletileceğini kaydetti. Aynı makamlar Türkiye'den, Müslim'in iadesi için gerekli evrakın kendilerine ivedilikle iletilmesini istedi.

Emniyet yetkilileri, Müslim'in iadesine yönelik idari işlemlerin başlatılabilmesi için Adalet Bakanlığı ile de irtibata geçti.  PYD/PKK'nın eski eş başkanı Salih Müslim'in ismi, İçişleri Bakanlığının Terörden Arananlar Listesinde 4 milyon liralık ödülle kırmızı kategoride yer alıyor.

Salih Müslim hakkında geçici gözaltı kararı olduğu bildiriliyor. Adalet Bakanlığı'nın, Müslim'in iadesi için belgeleri Çekya'ya göndereceği öğrenildi.

ERDOĞAN: "PYD'NİN BAŞI YAKALANDI": Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, "Şimdi PYD'nin başı, evet,  yakalandı. Temennimiz odur ki Çekya inşallah bunu Türkiye'ye teslim eder. Ve hak tecelli eder" dedi.

ADALET BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA: Adalet Bakanlığınca, terör örgütü PYD/PKK'nın eski eş başkanı Salih Müslüm'ün Çekya'dan iadesine ilişkin çalışma başlatıldığı bildirildi.

BOZDAĞ: "İADESİNİ İSTİYORUZ": Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ konuyla ilgili şunları söyledi:

"Salih Müslüm şu anda Prag’da gözaltında. Bizim dileğimiz bunun Türkiye’ye iade edilmesidir. Çekya ile aramızdaki hukuk gereği bunun gözaltına alınması evrakları gelene kadar tutuklu kalması sonra da iade edilmesidir."

PYD'li Müslim için 4 dosya gönderildi! İade edilirse...

BÜYÜKELÇİ: "TALEP İLETİLDİ": Türkiye’nin Prag Büyükelçisi Ahmet Necati Bigalı, terör örgütü PKK'nın Suriye'deki kolu PYD'nin eski eş başkanı Salih Müslim'in Türkiye’ye iade talebini Çekya Dışişleri Bakan Yardımcısına ilettiğini açıkladı. Büyükelçi Bigalı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün gece Çekya'nın başkenti Prag'da gözaltına alınan Müslim’in Prag Emniyet Müdürlüğü binasında tutulduğunu bildirdi. 

Bigalı, Çekya Dışişleri Bakan Yardımcısıyla telefon görüşmesi gerçekleştirerek Müslim’in Türkiye'ye iadesini talep ettiklerini, 'Çekya Dışişleri Bakan Yardımcısının Türkiye’nin iade talebini Adalet Bakanı Birinci Yardımcısına ileteceğini söylediğini' ifade etti. 

Konuya ilişkin Türk makamlarının iade talebi için hazırlıklarını ivedilikle sürdürdüğünü kaydeden Bigalı, iade talebinin Çek makamlarına ulaşmasıyla hukuki sürecin başlayacağını, 'Çekya’nın iş birliği içinde hareket ettiğini' vurguladı.

KIRMIZI BÜLTEN TALEP EDİLDİ: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 17 Şubat 2016'da Merasim Sokak'ta Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait personel servislerinin geçişi sırasında bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısıyla ilgili olarak yürüttüğü soruşturma kapsamında terör örgütü üyesi Müslim hakkında yakalama kararı çıkartmıştı. Adalet Bakanlığı, Kasım 2016'da İnterpol'e başvurarak Müslim için kırmızı bülten çıkarılmasını talep etti.

PRAG'DAKİ OTELDE GÖRÜLDÜĞÜ İDDİA EDİLMİŞTİ: Salih Muslim'in Cumartesi günü Prag'daki Marriot Otel'de görüldüğü iddia edilmişti. 

Terör örgütü PYD/PKK'nın eski eş başkanı Müslim, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinin kararına istinaden, 'devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma', 'nitelikli kasten öldürme', 'kasten öldürmeye teşebbüs', 'kamu malına zarar verme', 'mala zarar verme' ve 'tehlikeli maddeleri nakletme' suçlarından aranıyordu.

KIRMIZI LİSTEYE ALINMIŞTI: İçişleri Bakanlığı'nın terör suçlarından arananların yer aldığı kırmızı listeye 44, mavi listeye 26, yeşil listeye 34, turuncu listeye 37, gri listeye 89 yeni isim eklenmişti. 

4 milyon TL ödüllü kırmızı listeye eklenen 44 kişi arasında Salih Müslim de yer almıştı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR33 YORUM

  • Akil 25 Şubat 2018 18:06 Parası ile bedelli askerlik yapanlar hemen afrine yollanmali. Ben 15 ay yaptım. Kul hakkıdır

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