PTTkart'ın avantajları nelerdir?

PTT’de posta çeki hesabınız varsa kolaylıkla Pttkart sahibi olabilirsiniz. Pttkart’ın en büyük avantajı ise herhangi bir kart aidatı, işletim ücreti gibi ek maliyetlerinin bulunmaması.

Nasıl Pttkart’lı olacaksınız? Geçerli kimlik belgenizle size en yakın PTT işyerine gidip bir posta çeki hesabı açtırarak pttkartınızı kısa sürede teslim alabilirsiniz. Yeni kart talebinizi de yine PTT işyerlerinden yapabilirsiniz.

PTT, Pttkart’ın avantajlı dünyasını keşfetmek ve bir Pttkart sahibi olmak için size en yakın adres.