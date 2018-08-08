PTT’den kimler tebligat gönderebilir?

Tebliğ evrakı çıkarmaya yetkili merciler mahkeme ve icra daireleri, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda belirtilen kurumlar ile barolar ve noterlerdir. Bu merciler kanunların öngördüğü hallerde, tebligatı kendi memurları ile veya zabıta aracılığıylayaptırabilmektedirler.

Bunların dışında kalan hallerde tebligat, PTT posta görevlileri aracılığıyladağıtılmaktadır. Tebliğ evrakı çıkarmaya yetkili merciler, PTT işyerlerinden kolaylıkla tebligat gönderimi talep edebilirler. Bunun için tebliğ evrakı, tevdi listesi ve tebligatın türünün PTT görevlisine bildirilmesi gerekmektedir.