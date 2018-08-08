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PTT ile para transferi işlemi nasıl gerçekleşir?

PTT ile para transferi işlemi nasıl gerçekleşir?

PTT, uzak-yakın kavramını ortadan kaldırıyor ve paranızı çok uzaklardan dünyanın diğer ucundan bile hızlı ve güvenli bir şekilde size ulaştırıyor.

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Eklenme Tarihi: 08-08-2018 10:40 - Güncelleme: 08-08-2018 10:40

Türkiye genelinde 4 bin 500’ü aşkın işyeriyle hizmet veren PTT, para transferi işlemleri için de size en yakın adres. Adınıza gönderilen parayı PTT işyerlerinden hızlı, masrafsız ve kolayca teslim alabilirsiniz.

Bunun için yapmanız gereken, geçerli kimlik belgenizle PTT işyerlerine gitmek. Göndericinin size bildirdiği referans numarası ise parayı alabilmeniz için gerekli. Referans numarası, gönderici parayı yatırdığı sırada PTT gişe memuru tarafından kendisine verilen bir şifre. Yani, parayı teslim alabilmeniz için ihtiyacınız olan şeyler, kimliğiniz ve referans numarası. İşleminiz birkaç dakika içinde gerçekleşiyor.

PTT, uzak-yakın kavramını ortadan kaldırıyor ve paranızı çok uzaklardan dünyanın diğer ucundan bile hızlı ve güvenli bir şekilde size ulaştırıyor.

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