Prostat kanseri ameliyatı nasıl prostat tedavisi

Prostat kanseri tedavisinde ameliyat, Radyoterapi (Işın tedavisi), Hormon tedavisi ve Kemoterapi (İlaçlı tedavi) gibi seçenekler var. Kişi için en uygun tedavi seçilirken hastanın yaşı, hastalığın evresi ve yayılma durumu, patalojik özellikleri, PSA seviyesi ve hastanın tercihi göz önünde bulunduruluyor. Bir hasta için birden çok tedavi alternatif olduğu gibi, bazı durumlarda kombinasyon tedavisi de uygulanabiliyor.

Aktif izlem: Son yıllarda ortaya çıkan bir alternatif. Bu yöntemde; çok yakın bir takip ve bazen biyopsi tekrarları gerekebiliyor. Aktif izlem, kişideki prostat kanserinin klinik olarak önemsiz olduğu durumlarda tercih ediliyor. Fakat kanserin, klinik olarak önemsiz kanser olduğunu belirlemek kolay bir işlem değil. Ancak düzenli bir takip sonrasında kanserin klinik olarak önemsiz olduğuna karar verilebiliyor. Çoğu zaman aktif izlem, cerrahi veya radyoterapinin ertelenmesi şeklinde olabiliyor.

Prostat ameliyatı : Günümüzde prostata lokalize hastalıkta (erken evre hastalıkta), yaş, PSA gibi faktörler de uygunsa, cerrahi, halen standart tedavi olarak kabul ediliyor. Bu evredeki diğer tüm tedavi yöntemlerinin sonuçları açık cerrahi ile karşılaştırılıyor.

Cerrahide; açık ve laparoskopik olmak üzere iki seçenek bulunuyor. Ancak her iki yöntemde de prensip aynı. Prostat bir bütün olarak, etrafındaki damar sinir paketi ile beraber veya bu damar sinir paketi korunarak çıkartılıyor. Damar sinir paketi korunduğunda (sinir koruyucu cerrahi), ereksiyon, hastaların tamamına yakınında ortalama 9 ayda ameliyat öncesi düzeye yaklaşıyor. Cerrahi tedavi sonrası ortaya çıkan çok ciddi olmayan idrar kaçırma sorunu genellikle 1 yıl içinde düzeliyor.

Radyoterapi: Kemik ve uzak organ yayılımı olmayan yani metastatik olmayan hastalıkta, hastanın cerrahi tedavi olmasının riskli olduğu durumda veya cerrahi tedaviyi tercih etmediği durumda, genelde hormon tedavisi ile birlikte kombine olarak uygulanıyor.

Hormon Tedavisi: Bu tedavi genellikle prostatın dışına yayılmış veya tekrarlamış hastalarda uygulanıyor. Prostat kanseri androjene bağımlı olarak geliştiği için hormon tedavisindeki amaç, testosteron denilen erkeklik hormonunun etkilerini ortadan kaldırmak ya da baskılamaktır.

Kemoterapi: Genelde hormon tedavisi görmüş, hormona direnç kazanmış ve metastatik evredeki hastalar için tercih ediliyor.

Prostat Kanseri Nedir? : Prostat, mesanenin altında, rektumun önünde yerleşmiş büyüklüğü ceviz kadar olan bir beze verilen isim. Prostat, erkek üreme sisteminin önemli bir organı. Prostat kanseri ise prostatta ortaya çıkan üstelik erkeklerde en sık görülen kanser türü.

Prostat Kanserinden Korunma Yolları : Sigara ve alkol gibi kanser yapıcı maddelerden uzak durmak, Sağlıklı beslenme, yağsız gıdalar tüketmek, Rutin sağlık kontrollerini aksatmamak, Oturarak idrar yapmak.



Prostat kanseri belirtileri - Prostat muayenesi nasıl oluyor?