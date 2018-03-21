Probiyotikler nelerdir hangi ürünlerde probiyotik var

Yunanca bir terim olan probiyotik ‘yaşam için’ anlamına geliyor. Bilim adamlarının son 100 yıldır ilgi alanı haline gelmiş olan, buna karşın son 10 yıldır araştırmaların hız kazandığı probiyotikler, bağırsaklarımızda yaşayan ve bağışıklığı güçlendiren canlı mikroorganizmalar.

Bu bakteriler ile kendi hücrelerimiz iletişim halinde beraber yaşıyorlar ve bağışıklık sistemimizi programlıyorlar. Mikrobiyal içerikte bozulma olması; diyabetten iltihabi bağırsak hastalığına, alerjiden romatizmal hastalıklar ve kansere dek birçok hastalığa yol açabiliyor. Dr. Rahmi Tuna Tekin: “Günümüzde birçok hastalıktan korunmada ve tedavide artık probiyotiklerin yeri olduğu kanıtlanmış durumda. Günlük diyetimize doğal probiyotik ürünleri eklemeliyiz. Özellikle mide ve bağırsak sistemi hastalıklarında, ishal süresini ve gaita sayısını azalttığı, hastanede yatış gün sayısını kısalttığı biliniyor. Antibiyotik yazdığımız her 100 hastanın 10 ile 40’ı arasında ishale rastlıyoruz. Probiyotikler, antibiyotik ile beraber alındığında kısa dönemde ishal gelişimini de azaltıyor” diyor.

ÇOCUĞUNUZU PROBİYOTİK BESİNLERLE TANIŞTIRIN: Son 10 yılda yapılan çalışmalara göre, dost bakterilerle tanışmamız anne karnında başlıyor. Annenin yararlı bakteri sayısı ve çeşitliliği doğrultusunda çocuklar bu bakterilere sahip oluyor. Ardından normal doğumla, çocuğun annesinden aldığı yararlı bakteriler sayesinde birçok hastalıktan korunabildiğini belirten Dr. Rahmi Tuna Tekin, bu nedenle tıbbi zorunluluk olmadığı sürece sezaryen yerine normal doğumun tercih edilmesini önererek “Bebeğin doğum sırasında doğum eyleminin başlamış olup olmadığı hatta doğduğu hastanenin bile çocuk mikrobiyotası üzerine etkisi mevcuttur. Öte yandan her damlası altın mahiyetinde olan anne sütü ile de bebeklerimize bu yararlı bakterileri vermeye devam etmek gerektiyor” diyor.

GEREKSİZ ANTİBİYOTİK TÜKETİMİ DOST BAKTERİLERİ ÖLDÜRÜYOR: Gereksiz antibiyotik kullanımının yararlı bakterileri öldürdüğünü, özellikle 0-9 yaş arası antibiyotik kullanımında ve sezaryende ülkemizin Avrupa ülkeleri içinde önde geldiğini belirten Dr. Rahmi Tuna Tekin “Probiyotikler uzun dönemde antibiyotiğin öldürdüğü yararlı bakterileri tekrar kazanmamızda yardımcı oluyor. Modern insanın vücudunda atalarımıza göre yüzde 30 kadar yararlı bakteride kayıp olduğu biliniyor. Her canlı gibi yararlı bakterilerimiz de ölmekte ve tükenmekte olduğundan, mikrobiyotamızı zenginleştirmek için çaba sarf etmemiz gerekiyor. Başta kefir, yoğurt gibi probiyotik içeren doğal ürünleri hem kendimiz tüketmeli hem çocuğumuza düzenli vermeliyiz. Hekimlerin tedavi için kullandığı, reçete ettiği probiyotik ürünler ise içinde belirli bir sayıda bakteri barındıran, ağızdan alındığında bağırsaklara kadar ölmeden taşınabilen, bilimsel olarak yararı kanıtlanmış ürünlerdir. Ancak hekim önerisiyle kullanılması gerekir” diyor. Dr. Rahmi Tuna Tekin, henüz yolun çok başında olunan probiyotikler konusuna yönelik araştırmaların hızla sürdüğünü söylüyor.