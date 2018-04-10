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Prens Selman'ın Paris ziyaretinde porno faturası şoku

Prens Selman'ın Paris ziyaretinde porno faturası şoku

Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın Fransa ziyaretinde Kraliyet ailesini şoke eden bir gelişme yaşandı. Porno film çektirip parasını ödemeyen eski Dışişleri Bakanı Faysal yüzünden davalık oldular.

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Eklenme Tarihi: 10-04-2018 14:07 - Güncelleme: 10-04-2018 14:07

Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman Paris'teyken bir Fransız porno film şirketi, ülkenin en bilinen prenslerden birinin çektirdiği porno filmlerin parasını ödemediği gerekçesiyle kraliyet ailesine dava açtı.

Sputnik'in aktardığına göre, söz konusu kişi, 1975-2015 arası 40 yıl boyunca Suudi dışişleri bakanlığı yapmış olan Prens Suud el Faysal.

Dünyanın en uzun süre görev yapan dışişleri bakanı olan Prens Suud el Faysal'ın, 2015 yılında 75 yaşında ölmesinin ardından, porno filmler çektirdiği su yüzüne çıktı. Fransız porno film şirketi Atyla, eski dışişleri bakanının çektirdiği filmlerin 90 bin euro'luk faturalarını hiç ödemediği gerekçesiyle Suudi kraliyet ailesine dava açtı. Dava haberi, tam da Suudi Arabistan'ın de facto lideri Salman'ın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la görüşmek üzere Paris'i ziyaret etmesine denk geldi.

PARİS'TEKİ LÜKS VİLLASI VE ÇEŞİTLİ OTEL ODALARI KULLANILMIŞ
Dava dilekçesinde Faysal'ın, en sevdiği metresinin başrolde oynadığı porno filmler çektirdiği, bu filmlerde görmek istediklerine dair talimatlar gönderdiği, filmlerde mekan olarak Paris'teki Zafer Takı yakınında bulunan Faysal ailesinin lüks villası ile çeşitli otel odalarının kullanıldığı belirtildi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • pornacı araplarrr 10 Nisan 2018 15:18 Bu şerefsizlerin başka ne beklenirdi ki bide biz cennetliyiz derler ama porno ları yayınlanmalı ki şerefsizler dünyanın gözünde rencide olsunlarrr

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