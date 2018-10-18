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Porsche satışları artmaya devam ediyor

Porsche satışları artmaya devam ediyor

Alman otomobil devi Porsche 2018 yılının ilk 9 ayında satışlarını yüzde 6 oranında artırdı. Markanın satışlarında Panamera modelinin başarısı etkili oldu.

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Eklenme Tarihi: 18-10-2018 11:51 - Güncelleme: 18-10-2018 11:51

Porsche AG’nin otomobil satışları 2018’in ilk 9 ayında yüzde 6 artarak 196 bin 562 adede ulaştı. Spor otomobil üreticisi, özellikle Avrupa’da güçlü bir performans kaydederek yüzde 9 artışla 66 bin 551 otomobil sattı.

Almanya özelinde ise satışlar yüzde 13 artarak 24 bin 709 adede ulaştı. Porsche’nin en büyük pazarı olan Çin’de satışlar yüzde 4 artışla 56 bin 254’e ulaştı.

MACAN VE CAYENNE ZİRVEDE: Model bazında en hızlı büyüme Panamera’da gerçekleşti ve dört kapılı spor otomobilin satışları eylül ayı sonuna dek yüzde 60 arttı. 911 satışları da, yüzde 19 gibi iki basamaklı bir büyüme kaydetti. 68.050 adet satan Macan ve 49.715 satan Cayenne, Porsche’nin en çok satan modelleri olmayı sürdürdü.

Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Detlev von Platen, sonuçlara ilişkin şunları kaydetti: “Etkileyici ürün gamımız sayesinde, yılın ilk dokuz ayında Almanya’da ve Avrupa genelinde spor otomobillerimize gösterilen yüksek talebi karşılamak için ideal bir pozisyon yakaladık. Ayrıca ABD ve Çin’de kaydettiğimiz büyümeden de son derece memnunuz."

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