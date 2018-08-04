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POMEM sınav sonuçları açıklandı

POMEM sınav sonuçları açıklandı

Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) 22. dönem sınav sonuçları açıklandı. Adaylar, sınav sonuçlarını Emniyet Genel Müdürlüğünün "www.egm.gov.tr" ile Polis Akademisi Başkanlığının "www.pa.edu.tr" internet adreslerinden öğrenebilecek.

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Eklenme Tarihi: 04-08-2018 17:49 - Güncelleme: 04-08-2018 17:49

Emniyet Genel Müdürlüğünün internet sitesinde, Polis Akademisi Başkanlığınca, üniversite mezunu polis memuru adayı öğrenci alımı için yapılan sınavın sonuçlarının açıklandığı duyuruldu.

Adaylar, sınav sonuçlarını Emniyet Genel Müdürlüğünün "www.egm.gov.tr" ile Polis Akademisi Başkanlığının "www.pa.edu.tr" internet adreslerinden, T.C kimlik numaraları ve e-devlet şifrelerini girerek öğrenebilecek. Sınav sonuçları hakkında ayrıca adaylara yazılı tebligat yapılmayacak.

İNTİBAK EĞİTİMİ 27 AĞUSTOS'TA BAŞLAYACAK

Asıl olarak başarılı olan adayların, intibak eğitiminin başlayacağı 27 Ağustos saat 17.00'ye kadar planlanan POMEM'lerde hazır bulunmaları gerekiyor.

ADAYLARIN BELGELERİ İLE GÖREV YERLERİNE GİTMELERİ GEREKİYOR

"Asıl" olarak sınavı kazanan adaylardan, POMEM'e geçici kayıt sırasında eksik belge getiren, intibak eğitimi için bildirilen günün mesai bitimine kadar başvuruda bulunmayan, intibak eğitimi sırasında kendi isteğiyle eğitim merkezinden ayrılan veya ilgili mevzuat gereği POMEM öğrencisi olamayacakları sağlık kurulu raporu ile tespit edilenlerin yerine puan sırasına göre yedek adaylar çağrılacak.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 04 Ağustos 2018 17:55 Türkiyede 4 ayda patates yetişmiyor ama akp li polis yetişebiliyormuş.!

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