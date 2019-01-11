Polise çok direndi ama olanları engelleyemedi!

ÇANAKKALE Esenler Mahallesi'ndeki Çetin Emeç Caddesi'nde bulunan iki katlı binanın yıkım işlemi sırasında gergin anlar yaşandı.

İki katlı binanın birinci katındaki evde oturan ailenin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne yaptığı başvuru üzerine, evin depreme dayanıksız olduğu ortaya çıktı.

İki yıl önce alınan yıkım kararı, ev sahiplerine tebliğ edildi. Evin doğalgaz, elektrik ve suyu kesildi. Birinci katta oturan aile evi boşaltırken, üst katta oturan Çakar ailesi de kiraya çıktı, Ancak, evdeki bazı eşyaları boşaltmadı.

Alınan karar doğrultusunda yıkımı gerçekleştirmek üzere Çanakkale Belediyesi ekipleri, zabıta ve polis binanın bulunduğu caddeye geldi. Yıkım öncesi ikinci katta bulunan Muhlis Çakar'a ait eşyalar, ekipler tarafından boşaltımaya başlandığı sırada, eşi Hamiyet Çakar, oğulları Rıdvan Çakar ve kardeşi Kani Çakar ekiplere tepki gösterdi.

Elinde tapusuyla balkona çıkan ve haberi olmadan evlerinin yıktırıldığını ileri süren Rıdvan Çakar, "Tamam yıkım kararı çıktı da eşyamın çıkarılması ve evimin habersiz yıkılmasından dolayı mağdurum. Cumhurbaşkanıma söylüyorum. Bana bir çare bulsunlar. Ben evimi yıktırmam" diyerek direndi.

İkna edilerek polis ve zabıta tarafından evin balkonundan indirilen Rıdvan Çakar, caddede bekleyen annesi Hamiyet Çakar, kardeşi Kani Çakar ile tepki göstermeye devam etti.

Bunun üzerine Çakar ailesi polis müdahalesiyle olay yerinden uzaklaştırıldı. Kısa süreli baygınlık geçiren Rıdvan Çakar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Eşyaların Belediye ekipleri tarafından evden çıkarılmasının ardından, evin yıkımı gerçekleştirildi.

  • Güncel 11 Ocak 2019 20:23
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