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Plastik oyuncaklar kısırlık yapıyor!

Plastik oyuncaklar kısırlık yapıyor!

Kadın Hastalıkları ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Gökalp Öner, plastik oyuncaklarda ve eşyalarda bulunan 'fitalat' isimli maddenin kadınlarda doğurganlığı azalttığını hatta tüp bebek tedavisini de olumsuz etkilediğini söyledi.

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Eklenme Tarihi: 16-10-2018 00:30 - Güncelleme: 16-10-2018 00:30

Kadın Hastalıkları ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Gökalp Öner, kısırlıkla ilgili olarak, "Çiftlerin bir yıl boyunca düzenli ilişkiye rağmen gebelik oluşamama durumuna kısırlık denilmektedir ve üreme çağındaki çiftlerin yüzde 15’inde görülmektedir.

Kısırlık nedenleri hem kadın hem de erkek faktörden kaynaklanmaktadır. Kadın faktöründe yumurtalıklar, rahim ve tüpler doğurganlığı oluştururken sıklıkla yumurta ile ilgili problemler kısırlığa neden olabilmektedir. Kadın doğurganlığını azaltan çevresel faktörler arasında sigara, alkol ve ağır metaller önemli yer tutmaktadır" ifadelerini kullandı.

SİGARA VE ALKOL KADAR TEHLİKELİ!
Doğurganlığı azaltan unsurlara değinen Öner, "Son yıllarda yapılan çalışmalarda ve en son dünya tüp bebek toplantısında sigara, alkol kadar plastik oyuncaklarda plastiğe yumuşaklığını kazandıran fitalat isimli maddenin kadınlarda doğurganlığı azalttığı gösterilmiş ve tüp bebek tedavisini de olumsuz etkilediği bildirilmiştir. Tüp bebek tedavisi sırasında tüp bebeğin başarısını olumsuz etkileyen çevresel faktörler arasına sigara ve alkol dışında plastik maddelerde girmiştir. Özellikle marketlerde fitalat içeren poşetlerle taşınan meyve ve sebzeler iyi yıkanmadığında bu madde kadında yumurtayı olumsuz etkileyebilmektedir. Yiyecek maddelerinin poşetle saklanması önerilmemektedir.

KIZ ÇOCUKLARI PLASTİK OYUNCAKLARDAN DOLAYI BU TEHLİKEYE MARUZ KALIYOR
Fitalat özellikle plastiğe yumuşaklık kazandırmak için kullanılmakta ve plastik oyuncaklarda bulunmaktadır. Kız çocuklarımız bu maddeye plastik oyuncaklar aracılığı ile maruz kalabilmekte ve yumurtalıkları yani doğurganlık özellikleri olumsuz etkilenebilmektedir" diye konuştu.

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