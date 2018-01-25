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PKK/PYD Afrin'de sivilleri kalkan yapıyor

PKK/PYD Afrin'de sivilleri kalkan yapıyor

TSK'nın Zeytin Dalı Harekatı, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nde (AKPM) tartışıldı. Türk heyetinde yer alan MHP'li Zuhal Topçu, PKK/PYD'nin Afrin'de sivilleri kalkan olarak kullandığını söyledi.

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Eklenme Tarihi: 24-01-2018 21:44 - Güncelleme: 25-01-2018 00:44

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından, Suriye'de düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Genel Kurulunda dün düzenlenen oturumda tartışıldı. AKPM Türk Heyeti Başkanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Çağatay Kılıç, operasyonun terör gruplarına yönelik olduğunu söylerken MHP'li Zuhal Topçu, PYD/PKK'nın sivilleri kalkan olarak kullandığını ifade etti.

AKPM Birleşik Sol Grubunun (UEL/GUE) Hollandalı üyesi Tiny Kox tarafından "acil görüşme" şeklinde düzenlenmesi talep edilen fakat reddedilerek "güncel tartışma" kategorisinde gündeme alınan konu hakkında meclis üyeleri görüşlerini dile getirdi.

Oturumda söz alan AKPM Türk Heyeti Başkanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Akif Çağatay Kılıç, 7. yılına giren krizin Suriye sınırları dışına taştığını belirterek, "Türkiye PKK/PYD/YPG/DEAŞ gibi terör örgütlerinin tehdidi altındadır ve Türk Silahlı Kuvvetleri buna karşı operasyonu başlatmıştır." dedi.

Afrin'de ve Suriye'nin kuzeyinde terör örgütlerinin çocukların ellerine silah vererek kalkan olarak kullandığına dikkati çeken Kılıç, "Burada bazı üyeler tarafından dile getirilen görüşler terör gruplarına destek vermektedir.” uyarısında bulundu.

AZERBAYCAN'DAN TÜRKİYE'YE DESTEK

Hür Demokratlar Grubu adına söz alan AKPM'nin Azerbaycan Heyeti üyesi Ganire Paşayeva da Zeytin Dalı Harekatı'nın "Türkiye’nin uluslararası hukuktan doğan hakları sonucu başlatıldığına" işaret ederek, "YPG/PYD ve PKK, DEAŞ’a karşı savaşmak yerine Türkiye’ye karşı terör estirmektedir." ifadelerini kullandı. Paşayeva, "Bu harekat Kuzey Suriye’ye istikrar ve barış getirecektir." dedi.

Muhafazakar Grup adına konuşan ve terörü bir kansere benzeterek konuşmasına başlayan AKPM Azerbaycan Heyeti Başkanı Samed Seyidov, "Bu ne bir işgaldir ne de bir saldırıdır. Bu teröre karşı başlatılan bir harekattır. DEAŞ ve PKK isimli iki terör örgütüne karşı düzenlenen bir harekattır ve bölgeyi terör örgütlerinden temizleme amaçlıdır." diye konuştu.

"YPG SİVİLLERİ KALKAN OLARAK KULLANIYOR"

AKPM'nin Belçikalı üyesi Petra de Sutter'in, "Suriye'deki iç savaşı daha da artıracaktır" iddiasıyla eleştirdiği Zeytin Dalı Harekatı hakkında AKPM Türk Heyeti üyesi ve AK Parti Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş, "Türkiye, ulusal güvenliği için risk ve tehdit oluşturan birçok terör örgütüyle mücadele etmektedir. Yerlerinden edilmiş Suriyelilerin geri dönüşü için terörden arındırılmış bölgeler oluşturulmuştur. Görev bittikten sonra Türk Silahlı Kuvvetleri Türkiye’ye dönecektir." dedi.

AKPM Azerbaycan Heyeti üyesi Sahiba Gafarova da AKPM üyeleri olarak, Türkiye’ye bölgeye barış ve istikrarı getirecek bu hamlesinde destek vermeleri gerektiğini vurguladı.

Oturumda söz alan MHP Ankara Milletvekili Zühal Topçu da Genel Kurulda, "PKK ile bağlantılı olan YPG terör örgütünün sivil insanları kalkan olarak kullandığını" belirtti.

"Türkiye'nin Suriye'de askeri müdahalesi" başlığıyla düzenlenen bilgilendirme amaçlı oturum, herhangi bir karar alınmadan sona erdi.

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