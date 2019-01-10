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PKK'nın hain planı ortaya çıktı! Murat Karayılan telsizden duyurdu

PKK'nın hain planı ortaya çıktı! Murat Karayılan telsizden duyurdu

PKK elebaşılarından "Cemal" kod adlı Murat Karayılan'ın hazırladığı ve örgüt kadrolarına telsizden iletilen talimatlar PKK'nın hain planını ortaya çıkardı.

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Eklenme Tarihi: 10-01-2019 13:44 - Güncelleme: 10-01-2019 13:44

PKK terör örgütü elebaşılarından "Cemal" kod adlı Murat Karayılan'ın hazırladığı ve sözde Halk Savunma Merkez Karargahı tarafından 29 Aralık 2018'de örgüt kadrolarına telsizden iletilen talimatlar, örgütün girdiği çıkmazdan kurtulmak için büyük çaba sarf ettiğini gözler önüne seriyor.

AA muhabirinin güvenlik ve istihbarat kaynaklarından edindiği bilgiye göre, özellikle son 2 yılda yurt içi ve dışında güvenlik güçlerince aralıksız sürdürülen operasyonlarda aralarında sözde lider kadrosunda yer alan isimlerin de bulunduğu çok sayıda teröristi etkisiz hale getirilen ve eleman temininde güçlük çeken PKK, örgüt içindeki eylemsizliği sonlandırmak amacıyla yeni çıkış noktaları arıyor. Amacına ulaşmak için büyükşehirlerde eylemler yapmaya çalışan bölücü terör örgütü, silahlı eylemlerin yanı sıra farklı taktik arayışından da vazgeçmiyor.

TALİMATLAR TELSİZDEN İLETİLDİ: PKK elebaşılarından "Cemal" kod adlı Murat Karayılan'ın hazırladığı ve sözde Halk Savunma Merkez Karargahı tarafından 29 Aralık 2018'de örgüt kadrolarına telsizden iletilen talimatlar, örgütün girdiği çıkmazdan kurtulmak için büyük çaba sarf ettiğini gözler önüne seriyor. Talimatta örgütün kuruluşunun 41. yılı yeni bir sürecin başlangıcı olarak nitelendirilirken bu sürecin sonunda terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'a yönelik sözde "tecridin" kaldırılmasının hedeflendiği ifade ediliyor.

TÜM TERÖRİSTLER EYLEME ÇAĞRILIYOR: Ayrıca söz konusu tarih itibarıyla "direniş" başlatıldığı iddia edilerek, tüm teröristler bu amaç doğrultusunda eyleme çağrılıyor. Öte yandan, talimatta Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili yaptığı açıklamalar nedeniyle 31 Ocak'tan bu yana Diyarbakır Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'in, PKK'nın emriyle 7 Kasım 2018'de başladığı açlık grevine işaret ediliyor. Güven'in, eylemi kendi inisiyatifiyle başlattığını öne süren PKK, sahiplendiği açlık grevini örgüt içinde eylemsizliğin sonlandırılması ve terör örgütü üyelerinin harekete geçirilmesi için başlangıç noktası görüyor.

ÖCALAN'IN YENİDEN MUHATAP ALINMASI...Teröristlere iletilen talimatlarda söz konusu açlık grevi, bir taraftan sözde direnişin başlangıcı olarak nitelendirilirken diğer taraftan da 2019'a "toplumsal direniş atmosferinde girildiği" iddiasıyla teröristler motive edilmeye çalışılıyor. Güvenlik uzmanları, bu durumu, "PKK'nın içinde bulunduğu çıkmazı aşmak için terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın yeniden muhatap olarak alınmasını stratejik hedef haline getirdiği" şeklinde yorumluyor.

KİTLE HAREKETİ BAŞLATMAYI PLANLIYOR: Uzmanlar, PKK'nın bir yandan terör saldırılarıyla kaos ortamı oluşturmayı diğer yandan da kitle hareketi başlatmayı planladığına dikkati çekiyor. PKK'nın kitle hareketleri başlatmak için HDP ve diğer oluşumlarına rol biçtiğini belirten güvenlik uzmanları, bunun bir yolu olarak terör örgütünün açlık grevi eylemlerini denediğini ifade ediyor.

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Kaynak : AA

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • millet 10 Ocak 2019 13:51 bu elebaşlarını yok etmedikten sonra terör yok edilmiş olmaz. öyle nutuk atmayla terör bitmiyor!

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