  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. SEÇİM
  6. RAMAZAN
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.

SON DAKİKA

ADVSiz ev sahibi olun diye biz ödeme koşullarımızı yeniledik
ADVSenin tatilin, senin değerlerin
eposta yazdır zoom+ zoom-

PKK'lılar telsizde böyle yalvardı! Kıstırıldılar...

PKK'lılar telsizde böyle yalvardı! Kıstırıldılar...

Giresun'daki hain saldırının ardından Karadeniz yaylalarında terör örgütü PKK’ya yönelik operasyon sürerken, teröristlerin telsizlerden "Bizi biran evvel çıkartın" diye yalvarmaları dinlemeye takıldı...

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 11-07-2018 11:36 - Güncelleme: 11-07-2018 11:45

GİRESUN'daki hain saldırıda Uzman Çavuş Ali Cevizci’nin şehit edilmesi sonrası Karadeniz yaylalarında terör örgütü PKK’ya yönelik operasyon sürerken, "Bizi biran evvel çıkartın" diyen teröristlerin çaresizliği telsiz konuşmalarına yansıdı.

TELSİZDEKİ KOD ADI... Uzman Çavuş Ali Cevizci’yi şehit eden grubun başında olan ve telsizde ‘Zap’ kod adını kullanan ‘Türk Tarık’ kod adlı Barış Öner ve yanındaki ‘Aras’ kod adlı Aras Aslan ile kimliği tespit edilmeye çalışılan diğer örgüt üyesi her yerde aranıyor. Bölgede iyice sıkışan bölücü terör örgütü üyelerinin çaresizliği ise telsiz konuşmalarına yansıdı.

TİMSAHLAR... KARTALLAR... JÖAK HEPSİ BİRDEN... PKK’lılar telsiz konuşmalarında her yerde askerin olduğunu ve bölgeden biran evvel çıkmak istediklerini söyledi. Bursa ‘Timsahlar’, Ankara ‘JÖAK’, Bulancak ‘Kartallar’ timleri ve Polis Özel Harekat timleri tarafından sürdürülen operasyonlara Diyarbakır ve Tunceli’den gelen 'Süper Kobra' savaş helikopterleri de destek veriyor.

VATANDAŞ MEHMETÇİĞE SOFRA KURUYOR... Öte yandan, bölgede bulunan askerlere ise vatandaşlar adeta gözü gibi bakıyor. Askerlerin sabah kahvaltısı, yemek gibi ihtiyaçlarını vatandaşlar sırayla hazırlayarak sofralar kuruyor.

PAYLAŞ tw fb gp
Kaynak : İHA

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN PKK'lılar telsizde böyle yalvardı! Kıstırıldılar... haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR7 YORUM

  • Xxx 11 Temmuz 2018 12:19 Candir karadeniz ve karadenizliler

    CEVAP YAZ 0 1
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro