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PKK'lı teröristlerden alçak saldırı: 1 şehit!

PKK'lı teröristlerden alçak saldırı: 1 şehit!

ŞIRNAK'ın Uludere ilçesindeki Kurt Dağı Üs Bölgesine, terör örgütü PKK mensuplarınca düzenlenen silahlı saldırıda 1 asker şehit oldu.

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Eklenme Tarihi: 29-04-2018 18:45 - Güncelleme: 29-04-2018 18:45

ŞIRNAK'ın Uludere ilçesindeki Kurt Dağı Üs Bölgesine, PKK’lı teröristler tarafından düzenlenen saldırıda 1 asker şehit oldu.

Edinilen bilgiye göre, Şırnak'ın Uludere ilçesindeki Kurt Dağı Üs Bölgesine, PKK’lı teröristler tarafından uzun namlulu silahlarla saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda 1 asker şehit oldu. Askerlerin anında karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı.

Şehit olan asker bölgeden helikopterle alınarak Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bölgede hava destekli operasyon başlatıldı.

TSK'DAN AÇIKLAMA

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) yapılan yazılı açıklamada, "29 Nisan 2018 tarihinde Şırnak/Uludere Kurt Dağı Üs Bölgesinde bulunan unsurlarımıza, bölücü terör örgütü mensupları tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucunda bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Hakkı Baba 29 Nisan 2018 18:58 Her şehit haberi "16 Nisanda evet derseniz..." diye yalan vaatlerde bulunan AKP'lilerin yüzüne vurulan bir tokattır.

    CEVAP YAZ 26 0

  • Misafir 29 Nisan 2018 19:13 Afrinde ve Yurtiçinde öldürülen her pkk lı da senin gibilerin yüzüne vurulan bir tokat anlaşılan ki sesi buradan çıkıyor.

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