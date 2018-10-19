  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

PKK'lı teröristler ağaçta böyle gizlenmişler

PKK'lı teröristler ağaçta böyle gizlenmişler

DİYARBAKIR'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon kapsamında, teröristlerin, ağaca çalı ve branda kullanılarak gizlendikleri yerden güvenlik güçlerini gözetledikleri yer tespit edildi. Sığınakta ele geçirilen malzemeler arasında 4 fare yapışkanı yer aldı.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 19-10-2018 10:01 - Güncelleme: 19-10-2018 10:01

Diyarbakır Valiliği'den yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, Lice ve Hani ilçeleri mülki sınırlarında 15 Ekim Pazartesi günü saat 22.00'den itibaren jandarma özel harekat, jandarma komando ve polis özel harekat timleri ile güvenlik korucularının katılımıyla başlatılan "Bayrak-96 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Sergen Çakmak- 2 Müşterek Operasyonu" saat 03.00 itibarıyla başarıyla tamamlandı.

Operasyonda, teröristlerce kullanılan 15 sığınak ve 2 barınak vatandaşların da yardımıyla tespit edilerek kullanılamaz hale getirildi.

Hani-Aşağıturalı karayolu kenarına gömülü 20 kilogram patlayıcı ile birbiriyle irtibatlı 10 kilogramlık 2 plastik bidon içerisine hazırlanmış bir el yapımı patlayıcı uzman ekiplerce imha edildi.

4 fare yapışkanı bulundu
Sığınak, barınak ve toprağa gömülü bidonlar içerisinde çok sayıda pil, 11'i büyük 19 tüp, küçük tüp başlığı, 40 silah bakım yağı, 250 metre branda, 500 metre sulama hortumu, 5 metre naylon, 4 kürek, 10 koli bandı, 4 tahra, 30 tükenmez kalem, 12 battaniye, 4 fare yapışkanı, ikişer kazma, kova ve balyoz ile kazan, keser, testere, çadır, şemsiye, boru anahtarı, elek teli, sedir, antiseptik solüsyon ile çok sayıda giyim ve gıda malzemesi ele geçirildi.

Delil niteliğine haiz olan malzemeler muhafaza altına alındı, diğerleri cumhuriyet başsavcılığının talimatı gereğince yerinde imha edildi.

Narko-terörizmle mücadele faaliyetleri kapsamında yapılan aramada 536 kök Hint keneviri ile 487 kilogram esrar bulundu. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla kenevirler numune alınmasının ardından yerinde imha edildi, esrar muhafaza altına alındı.

Yol kontrol ve adli arama faaliyetlerinde bin 561 kişi ve 359 aracın Jandarma Asayiş Bilgi Sistemi (JABS) marifetiyle, KİHBİ, UYAP ve ASAL sorgulamaları yapıldı.

Operasyon bölgesindeki 76 konut ve eklentisinde yetkili makamlardan alınan karar uyarınca adli arama faaliyeti gerçekleştirildi. Biri "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından aranan 14 şüpheli hakkında gerekli yasal işlem başlatıldı. 

Operasyon bölgesindeki köy ve mezralarda Dicle Elektrik Dağıtım AŞ (DEDAŞ) ekiplerince kaçak elektrik kullandığı tespit edilen 152, Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İşleri Genel Müdürlüğü (DİSKİ) görevlileri tarafından su aboneliği bulunmayan 70 konut sahibi hakkında yasal işlem yapıldı. 

Vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan azim ve kararlılıkla devam edilecek.

PAYLAŞ tw fb gp
Kaynak : AA

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN PKK'lı teröristler ağaçta böyle gizlenmişler haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
SEÇİM SONUÇLARI
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
YEMEKTEYİZ
15 TEMMUZ
SURVİVOR
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
BAYRAM NAMAZI
İMSAKİYE
ELİMİ BIRAKMA
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
GELİNİM MUTFAKTA
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Yaşam
  13. Son Dakika
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Yerel
  19. Ramazan
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Galatasaray
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro