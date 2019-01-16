PKK 2018’de 27 sivili katletti! İşte PKK'nın korkunç yüzü

Hain terör örgütü PKK/KCK, kahraman güvenlik güçlerinin mücadelesinde ezilince sivilleri hedef aldı. Terör örgütü, kadın çocuk ayrımı yapmadan 2018 yılında 27 sivili katletti.

Türkiye’deki huzuru ve istikrarı hedef alan terör örgütü PKK/KCK, güvenlik güçleri karşısında varlık gösteremeyince sivilleri hedef aldı.Çocuk, genç, yaşlı, kadın demeden sivil katliamları yapan eli kanlı terör örgütü PKK/KCK’nın saldırılarıyla 2018 yılında 27 sivil vatandaş şehit oldu.

KİMİ EVİNDE, KİMİ ÇALIŞIRKEN ŞEHİT OLDU: Zeytin Dalı Harekatı sırasında terör örgütünün hain saldırıları sonucu 7 sivil hayatını kaybetti. Kimi evinde dinlenirken, kimi çalışırken hain terör örgütünün saldırılarının hedefi oldu. Nadir El Fares, TEDAŞ çalışanı Şahin Elitaş, Muzaffer Aydemir, Tarık Tabbak, Fatma Avlar, Rıfat Sinirli ve Ahmet Şanverdi, Zeytin Dalı Harekâtı sırasında PKK tarafından şehit edildi.

MASUMCA OYUN OYNAYAN YAVRULARI KATLETTİLER: Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde bir arazide oyun oynadığı sıra patlayıcı maddenin infilak etmesi sonucunda şehit olan Berat Oktay katil PKK’nın hedefindeydi. Mardin Nusaybin’de koyun otlatan Hogir Kayran isimli çocuk molozlar arasında bulduğu mühimmat patlayınca tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

BEBEK KATİLİ PKK: Bölge halkına korku salmak için gerçekleştirdiği kanlı eylemleriyle bebek, çocuk ayrımı yapmayan terör örgütü PKK’nın hain saldırısının kurbanı 11 aylık Bedirhan bebek oldu. Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde astsubay eşini ziyarete giden Nurcan Karakaya ile 11 aylık bebeği Bedirhan Mustafa Karakaya, dönüş yolunda PKK/KCK terör örgütü mensuplarınca yola daha önceden yerleştirilen el Yapımı patlayıcının (EYP) infilak ettirilmesi sonucunda şehit oldu.

KAÇIRIP ÖLDÜRDÜLER, BEDENİNİ DİREĞE ASTILAR: Terör örgütü kendilerine yardım etmeyen, farklı düşüncede olan sivilleri silahla tehdit, infaz yollarına başvurdu. 2018 yılında Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesi nüfusuna kayıtlı olan ve Türkmen köyünde bakkallık yapan Mevlüt Bengi, PKK’nın silahlı kanadı tarafından kaçırıldıktan sonra cansız bedeni direğe asılı halde bulundu. Veysi Şaşkın, Mart 2018’de Diyarbakır’ın Silvan ilçesindeki evindeyken bir örgüt mensubu tarafından dışarı çağrıldı ve köy meydanında vurularak öldürüldü.

Kadir Arslan, Hakkari’de sahibi olduğu büyükbaş hayvanları otlatan çobanın ihtiyaçlarını gidermek için malzeme götürdüğü sırada yanlarına gelen PKK/KCK terör örgütü mensubu teröristlerce devlete yardım ettiği iddiasıyla kaçırılarak şehit edildi.

TERÖR ÖRGÜTÜNÜN KATLETTİĞİ DİĞER SİVİLLER: Engin Kenanoğlu, 7 Mart 2018 tarihinde odun keserken PKK/KCK terör örgütü mensuplarının saldırısı sonucunda hayatını kaybetti. Nurullah Kılıçaslan, 19 Mart 2018 tarihinde Bitlis Merkez Kayalıbağ köyü kırsalındaki ormanlık alan içerisinde, daha önceden kesilen ağaçları toplarken, PKK/KCK terör örgütü mensuplarının roketli ve uzun namlulu silahlı saldırısına uğrayarak şehit oldu. Hikmet Akar, 14 Nisan 2018 tarihinde Siirt’in Baykan ilçesi Meşelik köyü Zeydan Tepe mevkiinde mantar toplarken PKK/KCK terör örgütünce önceden bölgeye yerleştirildiği EYP’ye basması sonucu hayatını kaybetti. Mehmet Özdemir, 21 Nisan 2018 tarihinde Tunceli Merkez ilçesinde İl Özel İdaresinde iş makinası operatörü olarak görev yaparken, Tunceli kırsalında faaliyet gösteren terör örgütü mensuplarının silahlı saldırısı sonucunda yaşamını yitirdi.

BABA VE OĞLU KATLEDİLDİ: Van Başkale Ilıcak muhtarı Mustafa Güner, 6 Haziran 2018 tarihinde PKK/KCK silahlı terör örgütü mensuplarınca kaçırıldı. Muhtarın aracı Başkale ilçesi kırsalında yakılmış bir vaziyette bulundu. Muhtarın olay yerinde yakılarak öldürüldüğü tespit edildi. Remzi Güler, Mahmut Güler ise 1 Temmuz 2018 tarihinde Diyarbakır Lice kırsalında PKK tarafından katledilen baba oğlun üzerilerinde "devletin yanında yer aldıklarından" dolayı öldürüldüğüne dair not bulunmuştu.

SİVİL MEMURLARA SALDIRDILAR: Nurettin Karadeniz, 28 Temmuz 2018 tarihinde Ağrı Dağı Korhan Yaylası mevkiindeki su arızası problemini gidermek üzere hareket eden Iğdır İl Özel İdaresi ekiplerine yönelik, PKK/KCK terör örgütü mensuplarınca önceden yerleştirilen mayının infilak ettirilmesi ve uzun namlulu silahlarla ateş açılması sonucu hayatını kaybetti.

ÖNCE ÖLDÜRDÜLER SONRA YAKTILAR: Selman Öztunç, 17 Eylül 2018 tarihinde Beytüşşebap ilçesi Yenice köyü kırsalında terör örgütü mensupları tarafından öldürülerek, aracı yakıldı. Aynı vahşet Übeyit Adıyman’ı, 17 Eylül 2018 tarihinde Beytüşşebap ilçesi Yenice köyü kırsalında yakaladı, aracı hainlerce yakıldı.

FÜZE SALDIRISINDA ŞEHİT OLDU: Ali Çam, 9 Ekim 2018 tarihinde Hakkâri’nin Çukurca ilçesi Irak sınır hattında bulunan Güvendağı askeri üs bölgesine yönelik terör örgütü mensuplarının saldırısında hayatını kaybetti. Erol Tekin, 25 Ekim 2018 tarihinde devlet yanlısı gerekçesiyle, örgüt mensupları tarafından öldürüldü. İşçi Rıdvan Acar 13 Kasım 2018’de Çukurca ilçesinde teröristlerin füze saldırısında yaralandı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 24 Kasım 2018 tarihinde şehit oldu.