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Piyango parasını bankaya yatırdı: Alacağı faiz dudak uçuklattı!

Piyango parasını bankaya yatırdı: Alacağı faiz dudak uçuklattı!

Milli Piyango’nun 61 milyon TL’lik büyük ikramiyesinin çıktığı dört çeyrek biletten birinin sahibi Antalyalı ilaç firması kuryesi 25 yaşındaki Murat Tokmak tahsil ettiği parayı bankaya yatırdı. Aylık 175 bin TL faiz alacak olan Tokmak'ın, 1800 lira maaş aldığı işine devam edeceği kaydedildi.

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Eklenme Tarihi: 04-01-2018 17:57 - Güncelleme: 04-01-2018 17:57

Milli Piyango’nun büyük ikramiyesinin çıktığı dört çeyrek biletten birinin sahibi Antalyalı ilaç firması kuryesi 25 yaşındaki Murat Tokmak tahsil ettiği parayı bankaya yatırdı. Aylık 175 bin TL faiz alacak olan Tokmak dün yaptığı açıklamayla piyangonun kendisine çıktığını yalanlamış ve dava açacağını açıklamıştı.

Milli Piyango’nun yılbaşı özel çekilişinde, büyük ikramiye İstanbul, Ordu, KKTC ve Antalya’ya çıktı. Talihlilerden biri, bileti Antalya Şarampol Kavşağı’nda seyyar Milli Piyango bayii Havva-Orhan Kostakoğlu çiftinden alan, 1800 lira maaşla çalışan ilaç firması kuryesi Murat Tokmak'tı.

Tokmak, 9794035 numaralı çeyrek biletine isabet eden 15 milyon TL’yi vakit geçirmeden Ankara’da Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nden salı günü tahsil etti.

Milli Piyango'yu kazandığı iddia edilmişti ama...

Yenigün Mahallesi Köroğlu Caddesi’ndeki Lokman Ecza Deposu’nda yaklaşık 6 aydır motosikletle eczanelere ilaç dağıtımı yapan bir çocuk babası Murat Toprak, tahsil ettiği parayı da hemen bankaya yatırdı. Tokmak, ailesinden birinin adına yatırdığı paraya için aylık 175 bin TL faiz alacak.

Yarına kadar izinli olan Tokmak’ın, iş yeri sahiplerine çalışmaya devam edeceğini söylediği kaydedildi.

Milli Piyango’nun KKTC'deki talihlisi ortaya çıktı!

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR5 YORUM

  • astr 04 Ocak 2018 21:14 Havadan gelen parayla iş, aş kurmak varken yaptıgına bakın... Faiz dedigin, paranın zaman degerinden vazgemektir... Ekonomiye zarardır...

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