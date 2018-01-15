Pistten çıkan uçağın içinde büyük panik

ANKARA- Trabzon seferini yapan uçağın Trabzon Havalimanı'na inişi sırasında pistten çıkışı ve o anda uçakta yaşanan paniğin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Bu arada kaza yeri ve uçağın son hali havadan görüntülendi.

Ankara- Trabzon seferini yapan ve Trabzon Havalimanı'na indikten sonra pist başında manevra yaparken, pistten çıkarak, denize 25 metre kala yamaca saplanıp, durabilen uçakla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı.



Tahliye sırasında, cep telefonu kamerasıyla uçağın içinden çekilen görüntülere, yolcuların yaşadığı panik anları yansıdı. Görüntülerde, mürettebatın, uçağın hızla boşaltmasını istediği yolculara eşyalarını almamaları yönünde uyarı anonsları yaptığı duyuluyor. Uçağın tahliyesi sırasında, acele edilmesi için yolcular arasında ise tartışmalar yaşandığı görülüyor.

İŞTE UÇAĞIN İNİŞ ANI

Trabzon Havalimanında pistten çıkan Pegasus Havayolları uçağının o inişi, amatör kamera tarafından saniye saniye görüntülendi.

"KESKİN BİR KOKU YAYILDI"

Ankara'dan Trabzon'a dönüşte Trabzon Havalimanı'nda pistten çıkan Pegasus Havayolları'na ait uçakta yolcu olarak bulunan yolcular panik anlarını ve yaşadıkları o korku dolu anları anlattılar.



Uçağın büyük bir gürültüyle pistten çıkmasının ardından uçağın içini keskin bir yakıt kokusunun sardığını belirten yolcular "Yaklaşık 20 dakika uçağın içinden çıkmayı bekledik. Uçağın içerisini keskin bir yakıt kokusu sarmaya başladı. İlk aklıma gelen acaba uçak ne zaman yanacak veya patlayacak oldu. Uzun süre bu korkuyu yaşadık. Yakıt deposunun alev alarak uçağın yanacağını, patlayacağını düşündüm. Allah korudu" ifadelerini kulandılar.

'10 METRE DAHA GİTSEYDİK UÇAK DENİZE DÜŞECEKTİ'

Uçukta bulunan AK Parti Trabzon İl Yönetim Kurulu üyesi Enes Aslan, uçağın inişe geçtiği sırada yalpalamaya başladığını belirterek "Uçak hafif yalpalayarak indi. İniş sırasında bir gürültü koptu. Ben deniz tarafına bakan 16-A nolu koltukta oturuyordum. Yolcular bağırmaya başladı. Uçak önce döner gibi oldu sonra yamaçtan kaymaya başladı. Ben acil çıkış kapısına yakındım. Kapıyı zorlanarak açtım. 10 metre daha gitseydik uçak denize düşecekti. Allah korudu. Çıktığımızda ortalık çamurdu. Sonra oradan çıkarak yukarıya doğru yolcular çıkmaya başladı" dedi.