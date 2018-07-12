  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. SEÇİM
  6. RAMAZAN
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVSiz ev sahibi olun diye biz ödeme koşullarımızı yeniledik
ADV15 Temmuz Roman Yarışması'nda Ödüller Sahiplerini Buluyor
eposta yazdır zoom+ zoom-

Pişkinliğin bu kadarı: ''Takım elbiseyi giydik yine ceza aldık''

Pişkinliğin bu kadarı: ''Takım elbiseyi giydik yine ceza aldık''

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde nitelikli cinsel istismar suçundan hakkında dava açılan sanık, karar sonrası mahkeme heyeti takdir indirimi uygulamayınca öfkelendi. Sinirlerine hakim olamayan sanık, ceketini yere fırlatırken "takım elbiseyi giydik, yine ceza aldık" dedi.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 12-07-2018 17:01 - Güncelleme: 12-07-2018 17:03

İHA’nın haberine göre Tosya ilçesinde yaşayan M.E.T.’ye, evlenme vaadiyle kandırdığı bir kadına tecavüz ettiği, sonra da görüntülerini çekip şantaj yaptığı iddiasıyla dava açıldı.

Ağır ceza mahkemesinde hakim karşısına çıkan M.E.T., kadına tecavüz etmediğini, rıza dahilinde ilişki yaşadıklarını iddia etti.

Hakim, savcılık ifadesinde tecavüz suçunu kabul ettiğini hatırlatması üzerine sanık, tutuklanacağı düşüncesiyle sinirle ifade verdiğini, o süreçte de tüm suçlamaları kabul ettiğini dile getirdi.

M.E.T., duruşmada “Evleneceğim kızla ilgili videolar da çekmedim, tehdit de etmedim” dedi.

ÇOK SAYIDA SUÇTAN CEZA ALDI
Mahkeme heyeti, sanığa cinsel saldırı suçundan 12 yıl hapis cezası verdi.

M.E.T., kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan üç yıl, özel hayatın gizliliğini ihlal suçundan iki yıl, şantajdan bir yıl üç ay ve 120 gün adli para cezası, tehdit suçundan yedi ay 15 gün, kasten yaralama suçu iki kez işlendiğinden 4 bin 800 lira idari para cezası, hakaret suçundan da 2 bin 100 lira para cezasına çarptırıldı.

Sanığın tutukluluğunun da devamına karar verildi.

Mahkeme heyetinden takdir indirimi bekleyen M.E.T., duruşma salonundan çıkartılırken “Takım elbiseyle gelmeme rağmen… Takım elbiseyi de giydik ama yine ceza aldık” diyerek ceketini çıkartıp yere fırlattı.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Pişkinliğin bu kadarı: ''Takım elbiseyi giydik yine ceza aldık'' haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 12 Temmuz 2018 17:06 TAKIM ELBİSE GİYMEKLE ADAM OLUNMUYOR İNSAN HİÇ OLUNMUYOR ELBİSEYE DEĞİL İÇİNDEKİNE BAKILIYOR İNSANMI DEĞİLMİ ADAMMI DEĞİLMİ DİYE... NİCE İNSANLAR GÖRDÜM ÜSTÜNDE ELBİSE YOK NİCE ELBİSELER GÖRDÜM İÇİNDE İNSAN YOK.

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro