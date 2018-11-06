PFDK kararı sonrası Fatih Terim'den bomba paylaşım

Olaylı derbi sonrası Galatasaray'dan Başkan Mustafa Cengiz, teknik direktör Fatih Terim, yardımcı antrenör Hasan Şaş, futbolcular Ndiaye, Donk, Rodrigues, Mariano, yönetici Abdürrahim Albayrak, kulüp görevlileri Uğur Yıldız, Fahri Yılmaz, Eray Sözen, Hande Sümertaş PFDK'ya sevk edildi. Fenerbahçe'den futbolcular Soldado, Jailson, kulüp görevlisi Bülent Ataş, Ali Bozan PFDK'lık oldu.

PFDK'ya sevk edilen isimler arasında yer alan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşım dikkat çekti. Terim yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi; ''Her kim ki yaşananlardan fayda sağlıyor ve içinde bulunduğu durumdan çıkmak için hedef şaşırtarak gündem yönetmeye çalışıyorsa, her kim ki kalemiyle sarı-kırmızılı renklere adanmış hayatları yok sayıyorsa, karşısında yüreği, duası emeği, sözü, alın teri ile kenetlenince müzesi dolan 30 milyon Galatasaraylı olduğunu unutmamalı.''

KAYSERİ MAÇINDA KULÜBEDE OLAMAYACAK

Öte yandan Galatasaray'da Fatih Terim, tedbirli olarak sevk edildiği için hafta sonuna kadar kararlar açıklanmasa dahi Kayserispor maçında yedek kulübesinde olamayacak.

BELHANDA: ÇOK TEŞEKKÜRLER

Fatih Terim'in ardından Belhanda da bir paylaşımda bulundu. Belhanda, PFDK kararı sonrası ''Çok teşekkürler'' ifadelerini kullandı.

Galatasaray Fenerbahçe derbisinin ardından 16 isim PFDK'ya sevk edildi