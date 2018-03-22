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Petrol fiyatları son 7 haftanın en yüksek seviyesinnde

Petrol fiyatları son 7 haftanın en yüksek seviyesinnde

Küresel piyasada petrol fiyatları, ABD'nin ticari ham petrol stoklarındaki beklenmedik düşüşün ardından son 7 haftanın en yüksek seviyesine ulaştı.

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Eklenme Tarihi: 22-03-2018 07:09 - Güncelleme: 22-03-2018 07:09

Dünyada en yaygın kullanılan Londra Brent türü ham petrolün varil fiyatı çarşamba günü itibarıyla 69,86 dolara, ABD'nin Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı da 65,69 dolara kadar tırmandı. Her iki petrol türünün varili çarşamba günü yüzde 3'ün üzerinde artış kaydetti. Petrol fiyatları 2 Şubat'tan bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) verilerine göre, ülkede ticari ham petrol stokları geçen hafta 2,6 milyon varil düşüş gösterdi. Piyasa beklentisi ise stokların 2,6 milyon varil artması yönündeydi.

Petrol fiyatları salı günü İran nükleer anlaşması hakkındaki soru işaretleri ve Suudi Arabistan ile İran arasındaki gerginliğin artabileceği endişesiyle yüzde 3 artış kaydetmişti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran nükleer anlaşmasından ABD'yi çekmesi ihtimaline işaret eden uzmanlar, bu durumda ABD'nin İran üzerine yeniden yaptırımlar getirebilme olasılığına dikkati çekerek bunun İran'ın petrol ihracatını kısıtlayabileceğini belirtiyor.

Uzmanlar ayrıca, ABD'nin Suudi Arabistan'a silah satışının arttığını vurgulayarak, bunun İran ile Suudi Arabistan arasındaki gerginlik ve Ortadoğu petrol arz güvenliği için risk oluşturduğu konusunda uyarıda bulunuyor.

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