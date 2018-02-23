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Pendik'te koca dehşeti! Eşini baldızını oğlunu tarayıp kaçtı

Pendik'te koca dehşeti! Eşini baldızını oğlunu tarayıp kaçtı

Pendik'te, ayrı yaşadığı eşinin bulunduğu eve gelen koca silahla dehşet saçtı. Eşi, baldızı ve 13 yaşlarındaki üvey oğluna silahla ateş ederek yaraladığı iddia edilen koca kayıplara karıştı.

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Eklenme Tarihi: 23-02-2018 16:39 - Güncelleme: 23-02-2018 16:39

PENDİK'te, ayrı yaşadığı eşinin bulunduğu eve gelen koca silahla dehşet saçtı. Eşi, baldızı ve 13 yaşlarındaki üvey oğluna silahla ateş ederek yaraladığı iddia edilen koca kayıplara karıştı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları çevredeki hastanelere sevk etti. Polisin olayla ilgili çalışması sürüyor.

13 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN DURUMU AĞIR
Kimliği henüz belli olmayan koca, beş katlı binanın beşinci katına silahıyla geldi. Önce boşanmakta olduğu eşi ve eşinin kız kardeşini silahla vurduktan sonra eşinin önceki eşinden olan 13 yaşındaki oğlunu vurdu.

OLAY ALTI KATLI BİNADA MEYDANA GELDİ
Olay saat 15.00 sıralarında, Çamçeşme Mahallesi Sulh Sokak üzerindeki 6 katlı binanın en üst katındaki evde meydana geldi. İddiaya göre, Aytaç Yıldız, boşanma davaları süren ve ayrı yaşadıkları eşi Aysel Yıldız'ın kaldığı eve geldi. Burada yaşanan tartışmanın ardından Aytaç Yıldız, eşi Aysel Yıldız, baldızı Aylin Aksoy ve 13 yaşlarındaki üvey oğlu U.A'ya silahla ateş etti.

HASTANEYE KALDIRILDILAR
Aytaç Yıldız olayın ardından kaçarak kayıplara karışırken bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıları Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti.

DURUMU AĞIR
Yaralıların hastanedeki tedavileri sürerken U.A.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polisin olayla ilgili çalışması sürüyor.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR5 YORUM

  • mergen 23 Şubat 2018 17:24 adam müsveddesi gücü kadına çocuga yetmiş.adam olup kendini sevdireydin zorlamı zapdedeceksin sevgi saygı bitmişken.

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