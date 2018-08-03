'Pembe Panter' yakayı ele verdi! 3 bin liraya VIP fuhuş...

Adana’da sosyal medya üzerinden anlaşıp geceliği 3 bin TL’ye fuhuş yaptığı ve fuhuşa yer temin ettiği ileri sürülen "Pembe Panter" lakaplı kadın yakalandı. 'Pempe Panter' Ayşe B’nin aynı zamanda 500 TL’ye fuhuşa yer temin ettiği belirtildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 24 yaşındaki Ayşe B.’nin sosyal medya üzerinden anlaştığı kişilerle fuhuş yaptığı ve fuhuşa yer temin ettiğini saptadı. Bunun üzerine polis düzenlendiği operasyonla Ayşe B.’yi gözaltına aldı. ‘

SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN GÖSTERİYORDU... Pembe Panter’ lakabıyla fuhuş yaptığı iddia edilen Ayşe B.'nin, anlaştığı kişilere sosyal medyadan görüntülü olarak kendisini gösterdiği öğrenildi.

FUHUŞ 3 BİN, FUHUŞ İÇİN YER 500 TL... Sosyal medya üzerinden anlaştığı kişilere lüks otellerde geceliği 3 bin liradan ‘Vip’ fuhuş yaptığı iddia edilen Ayşe B’nin aynı zamanda 500 TL’ye fuhuşa yer temin ettiği belirtildi.

'Fuhuş yapmak' ve 'fuhşa yer temini etmek' suçlarından kaydı olduğu belirlenen Ayşe B, emniyetteki sorgusunda suçlamaları kabul etmedi.

Ayşe B., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.