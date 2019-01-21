Pelin Batu'ya ne oldu eşi ile görüntülendi bastonla geziyordu

Pelin Batu eşi ve oğluyla çıktığı sahil gezisinde elindeki bastonla görüntülenince merak konusu oldu.

Altı ay önce oğlu Rafael’i kucağına alan Pelin Batu’nun, doğum sırasında kalça kemiğinin kaydığı ve bunun üzere baston kullandığı ortaya çıktı.

Geçen yıl cerrah Dr. Macit Bitargil ile evlenen ve uzun süredir gözlerden uzak bir hayat yaşamayı tercih eden oyuncu, sunucu ve akademisyen Batu, 4 ay önce oğlu Rafael'i dünyaya getirmişti.

Pelin Batu’nun doğum sırasında kalça kemiğinin ayrıldığı ve tedavisinin devam ettiği öğrenildi.