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Pegasus Almanya ve Hollanda'ya 3 kentten direk uçuşa başladı

Pegasus Almanya ve Hollanda'ya 3 kentten direk uçuşa başladı

Pegasus Hava Yolları, 16 Aralık’tan itibaren İstanbul ile Hollanda’nın ikinci büyük şehri Rotterdam arasında haftanın dört günü karşılıklı seferleri başlatırken, kasım ayından itibaren de İzmir ve Ankara’dan Hamburg’a direkt uçuşlar gerçekleştirecek.

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Eklenme Tarihi: 22-10-2018 11:11 - Güncelleme: 22-10-2018 11:11

Türkiye’nin dijital havayolu Pegasus’un İstanbul’dan yeni uçuş noktası, Hollanda’nın ikinci büyük şehri Rotterdam oldu.

İstanbul Sabiha Gökçen’den Rotterdam’a haftanın dört günü düzenlenecek seferlerin ilki 16 Aralık 2018 tarihinde gerçekleşecek. Pegasus’un Rotterdam’a uçuşları İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan pazartesi, çarşamba, cuma ve pazar günleri 11:35’te, Rotterdam Havalimanı’ndan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na ise yine aynı günler 14:20’de düzenlenecek. Yeni hattın biletleri 54.99 dolardan fiyatlarla satışa sunuldu.

Hollanda’nın güneyinde Kuzey Denizi’nin kıyısında bulunan Rotterdam şehri, Avrupa’nın en büyük limanına ev sahipliği yapıyor. Ülkenin en önemli ticaret merkezi olan şehir, aynı zamanda Hollanda’nın Amsterdam’dan sonraki en büyük ikinci şehri şehri olma özelliğini taşıyor.

İZMİR VE ANKARA'DAN HAMBURG'A DİREKT UÇUŞ

Pegasus Hava Yolları, farklı merkezlerden yurtdışına direkt seferlerini de artırmaya devam ediyor. Haftada bir gün düzenlenecek karşılıklı seferler ilk olarak İzmir’den Hamburg’a 2 Kasım ve Ankara’dan Hamburg’a 3 Kasım 2018 tarihinde gerçekleşecek. Misafirler, Ankara ile Hamburg arasında düzenlenecek seferler için biletlerini 79,99 dolardan, İzmir ile Hamburg arasında düzenlenecek seferler için biletlerini ise 69,99 dolardan başlayan fiyatlarla satın alabiliyor.

Pegasus’un Ankara-Hamburg uçuşları Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan cumartesi günleri 11:50’de; Hamburg Havalimanı’ndan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na ise yine aynı gün 14:05’te düzenlenecek. İzmir-Hamburg uçuşları ise İzmir Adnan Menderes Havalimanı’ndan cuma günleri 10:40’ta; Hamburg Havalimanı’ndan İzmir Adnan Menderes Havalimanı’na ise yine aynı gün 12:55’te gerçekleştirilecek.

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