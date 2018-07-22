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Pazar günü PTT açık mı? 2018 PTT çalışma saatleri

Pazar günü PTT açık mı? 2018 PTT çalışma saatleri

PTT pazar günü açık mı? sorusunun cevabı haftasonu PTT'de işlem yapmak isteyenler tarafından sıklıkla aranıyor. Kargo gönderecekler, e-Devlet şifresi alacaklar için pazar günü PTT açık mı? sorusunun cevabı merak ediliyor. PTT pazar günü açık mı? PTT çalışma saatleri...

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Eklenme Tarihi: 22-07-2018 10:38 - Güncelleme: 22-07-2018 10:38

PTT Genel Müdürlüğü, Şehit Teğmen Kalmaz Caddesi No:2 06101 Ulus / Ankara adresinde bulunmaktadır. PTT'ye 444 1 788 numaralı telefonla ulaşabilirsiniz.

PTT SAAT KAÇA KADAR AÇIK?
12.30'a kadar işlem alıyor. 1 saatlik öğle arasının ardından saat 13.30'dan 17.30'a kadar işlem alıyor ve kapanıyor.

PTT SAAT KAÇTA AÇILIYOR?
PTT şubeleri sabah 8.30'da işlem almaya başlıyor.

PTT HANGİ GÜNLER AÇIK?
PTT şubeleri haftanın 5 günü açıktır. Merkez PTT şubeleri dışında tüm PTT'ler cumartesi günü kapalıdır. Sadece belirli bölgelerdeki PTT şubeleri cumartesi günü 13.30 kadar hizmet vermektedir.

Bu saatler, kış aylarında ise 08.30/12.30 ve 13.30/16.30 şeklindedir. Saatler il ve ilçenin durumuna göre değişkenlik gösterebilmektedir. (Bazı merkezlerde 08.30/17.30 şeklinde olabilmektedir.)

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