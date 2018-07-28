Parti teşkilatı Akşener için ayağa kalktı!

Üsküdar Beylerbeyi’ndeki evine kapanan Meral Akşener’i kararından vazgeçirmeye çalışan partililer miting havasında bir araya gelmeye başladı.

İstanbul dışından gelen parti üyeleri de Kurtköy’de araç konvoyu oluşturup Beylerbeyine hareket etti. Bu akşam Akşener’in evinin önünde bir araya gelecek kalabalık ‘ dön’ çağrısında bulunacak. Evinden çıkmayan Akşener’in bu tablo karşısında ne yapacağı merakla bekleniyor.