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Parmak izi sayesinde 471 olay aydınlatıldı!

Parmak izi sayesinde 471 olay aydınlatıldı!

2018 yılında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun onayı ile imzalanan protokol sonrası parmak izi havuzunda birçok faili meçhul olayın yanı sıra terör olaylarının aydınlatılmasında da yardımcı oldu.

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Eklenme Tarihi: 21-10-2018 11:43 - Güncelleme: 21-10-2018 11:43

Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma Genel Komutanlığı arasında parmak izi paylaşımı, terör, adam öldürme, uyuşturucu, hırsızlık gibi birçok olayın aydınlatılmasını sağlıyor. Parmak izi paylaşımı sayesinde bugüne kadar 471 olay aydınlatılırken, rafa kaldırılan faili meçhul terör olayları da çözüldü.

Bir parmak izi 9 terör olayını aydınlattı
Bu yıl Temmuz ayında Karadeniz’de etkisiz hale getirilen Zeynel kod adlı Mehmet Yakışır’ın, 9 faili meçhul terör olayının sorumlusu olduğu tespit edildi. Mehmet Yakışır’dan alınan parmak izlerinin OPTES- APFIS veri tabanında bulunan parmak izleriyle karşılaştırılmasıyla, 9 faili meçhul terör olayının sorumlulularından olduğu tespit edildi.

9 askerimizi şehit eden hain pusuda kullanıldı
2011 tarihinde Hakkari’de Çukurca Karayolu 17. Kilometresinde Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı’na ait konvoyun geçişi sırasında, terör örgütü mensuplarınca tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak ettirilmiş, J. Bnb. Yavuz Başyar ile 8 asker şehit olmuştu. Bu olayın faillerine ait 11 adet parmak izinden 7’sinine Suriye uyruklu Mustafa Muhiddin isimli şahsa ait olduğu tespit edildi.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen çatışmada da işe yaradı
Yine bu yıl Haziran ayında Kahramanmaraş’ta meydana gelen silahlı çatışma olayında alınan 2 adet parmak izinin Gaffari Yorulmaz’a ait olduğu tespit edildi. Gaffari Yorulmaz’a ait parmak izlerinin Otomatik Parmak İzi ve Avuç İzi Teşhis Sistemi ( OPTES) veri tabanında yapılan araştırmada geçmiş yıllarda yaşanan 6 olayla eşleştiği görüldü.

İçişleri Bakanı onayı ile protokol imzalanmıştı
2018 yılında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu onayı ile Jandarma Genel Komutanlığı, Otomatik Parmak İzi ve Avuç İzi Teşhis Sistemi OPTES ile Emniyet Genel Müdürlüğü, Otomatik Parmak İzi Teşhis Sistemi (APFIS) sistemlerinin karşılıklı sorgulanmasına dair protokol imzalanmıştı.

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