Paris'te patlama! Çok sayıda yaralı var

Fransa'nın başkenti Paris'te sabah saatlerinde şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlamada 20 kişinin yaralandığı belirtiliyor. Patlamanın bir fırının yakınlarında yaşandığı ifade edildi.

Paris polisi olaya ilişkin yaptığı ilk açıklamada şiddetli patlamanın gaz kaçağı nedeniyle yaşanmış olabileceğini söyledi.

ÇEVREDE AĞIR HASAR VAR

Patlama bölgesinden gelen görüntülere göre olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edilmiş durumda. Patlamanın şiddeti nedeniyle çevrede ağır hasar var.

POLİSTEN ÇAĞRI

Polis, 'bölgeden uzak durun ve yolları acil durum ekipleri için açık bırakın çağrısı' yaptı.

İŞTE OLAY YERİNDEN İLK GÖRÜNTÜLER









