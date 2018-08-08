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Parçalı Güneş Tutulması'nın Koç burcu üzerinde etkisi ne olacak? Hande Kazanova anlattı...

Parçalı Güneş Tutulması'nın Koç burcu üzerinde etkisi ne olacak? Hande Kazanova anlattı...

11 Ağustos tarihinde gerçekleşecek olan parçalı Güneş tutulması hakkında Astrolog Hande Kazanova Koç burcunun üzerindeki etkisini cevapla.tv'ye anlattı. Parçalı Güneş Tutulmasın'da Koç burcunu neler bekliyor?

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Eklenme Tarihi: 08-08-2018 20:00 - Güncelleme: 08-08-2018 20:00

27 Temmuz tarihinde gerçekleşen yüzyılın en uzun tam Ay tutulması yani Kanlı Ay tutulması sonrasında, sıra şimdi de bir Güneş tutulmasında.11 Ağustos gerçekleşecek Parçalı Güneş Tutulması Türkiye'den izlenebilecek mi? Parçalı Güneş tutulmasının burçlar üzerinde etkisi ne olacak? Astrolog Hande Kazanova Parçalı Güneş Tutulması'nın Koç burcunun üzerindeki etkiyi anlattı. 

Salı günü itibariyle özel hayatınızı daha fazla önemseyeceğiniz ve düşüneceğiniz bir döngü içersine giriyorsunuz sevgili Koç ve yükseleni Koç olanlar. Sevdiğiniz insanla olan bağlantınızı arttırabilir, aynı zamanda ilişkinizin güzelleştiğini bu dönem içersinde görebilirsiniz. İlişkideki problemleri gidermek, karşı tarafla daha güzel vakit geçirmek, ortak atılacak adımlardan yana fayda sağlamak adına güzel haftalardan bir tanesi olacak. Yine bu dönem içersinde özel hayatınız ve eğlence hayatınız için yapacağınız harcamalarınız yüksek olabilir yada parasal konuları biraz kafanızda abartıyor olabilirsiniz. Özellikle borsa da yatırım yapıyorsanız Salı ve Cuma günleri dikkatli olmakta fayda var. Özel hayatınız ve ikili ilişkilerinizi toparlayacağınız ve sevginizi karşı tarafa rahatlıkla aktaracağınız aynı şekilde karşı taraftan sevgi göreceğiniz haftalardan bir tanesi. Haftanın en önemli özelliğinin başında Cumartesi günü oluşacak parçalı güneş tutulması geliyor. Bu güneş tutulmasını özel hayatınızda yaşayacaksınız sevgili Koç’lar. İlişkinizde hızlı gelişmeler karşınıza gelebilir, özel hayatınızda sıkıntı ve sorunlara açık olabilirsiniz. Yine çocuklarla ilgili konu ve temaların hızlı, beklenmedik olayların karşınıza geldiğini görebilirsiniz. Kreatif işleriniz, sportif faaliyetleriniz, hobileriniz ile ilgili atacağınız adımlar bu dönem içersinde karşınıza çıkacak.
 

Kaynak: cevapla.tv

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