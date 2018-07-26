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'Papaz Brunson' için ABD'den ilk açıklama

'Papaz Brunson' için ABD'den ilk açıklama

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Brunson'ın ev hapsine alınmasına ilişkin açıklama yaptı. Kararı memnuniyetle karşıladığını belirten Pompeo, "Ama bu yeterli değil." açıklamasında bulundu.

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Eklenme Tarihi: 26-07-2018 08:43 - Güncelleme: 26-07-2018 08:43

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla hakkında 35 yıl hapis cezası istenen ABD'li Papaz Andrew Craig Brunson'ın "sağlık sorunları" dikkate alınarak cezasının ev hapsine dönüştürülmesini "memnuniyetle karşıladığını" belirterek, "Ama bu yeterli değil." açıklamasında bulundu.

Pompeo, Brunson ile ilgili verilen ev hapsi kararına ilişkin sosyal medya hesabı Twitter üzerinden değerlendirme yaptı. Bakan Pompeo paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Papaz Brunson'ın Türkiye'de cezaevinden çıkarılarak ev hapsine alınmasını gecikmiş bir haber olsa da memnuniyetle karşılıyoruz, ama bu yeterli değil. Brunson aleyhinde inandırıcı kanıt olduğunu görmedik ve Türk otoritelerine bu konuyu şeffaf ve adil bir şekilde bir an önce çözmeleri çağrısında bulunuyoruz."

EV HAPSİNE ÇEVRİLMİŞTİ: İzmir'de, terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği, casusluk yaptığı iddiasıyla hakkında 35 yıl hapis cezası istenen ABD'li din adamı Andrew Craig Brunson'ın tutukluluğu, "sağlık sorunları" dikkate alınarak ev hapsine çevrilmişti.

İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 18 Temmuz'da görülen duruşmada tutukluluk halinin devamına hükmedilen Brunson, avukatı İsmail Cem Halavurt aracılığıyla sağlık sorunlarını da gerekçe göstererek bu karara itirazda bulunmuş, itirazı değerlendiren mahkeme, Brunson'ın İzmir'deki adresinde "konutunu terk etmekten yasaklanması" ve yurt dışına çıkış yasağı uygulanmasına karar vererek tahliyesini kararlaştırmıştı.

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Kaynak : AA

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR5 YORUM

  • Misafir 26 Temmuz 2018 09:52 bu nasıl bir büyük devlet 3 tane abd li senatör geldi tehdit edip papazını aldı sakıp aganında dediği gibi vah vahh vahh yakında abd seloyu da çıkarttırır demedi demeyin

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