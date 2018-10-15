Pakistan'dan Cemal Kaşıkçı açıklaması

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Muhammed Faysal, konuya ilişkin bir soruya yazılı cevap verdi. Soruşturma devam ettiğinden açıklama yapmak için soruşturma sonucunu beklemenin daha uygun olduğunu belirten Faysal, şunları kaydetti:

"Türkiye ve Suudi Arabistan'ın sorunun çözümü için ortak çalışması memnuniyet verici. Pakistan, Türkiye ve Suudi Arabistan'la yakın ve kardeşçe bir ilişki içerisindedir. Umudumuz iki kardeş ülkenin bu sorunu ortak bir şekilde ele alıp çözmesidir."