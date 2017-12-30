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Özgür Özel'den tek tip kıyafet eleştirisi

Özgür Özel'den tek tip kıyafet eleştirisi

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, 696 sayılı KHK'ya ilişkin, "Sivillere muafiyet af niteliğindedir. Günahsız askerlerimizi dayaktan geçirenleri cezasız bırakmak akla, vicdana uygun bir davranış değildir." dedi.

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Eklenme Tarihi: 30-12-2017 17:46 - Güncelleme: 30-12-2017 17:46

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP Bilecik İl Kongresinde gazetecilere yaptığı açıklamada, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini eleştirdi.

Özel, bunun ülkeye zarar vereceğini ileri sürerek, "Eğer başkanlık sistemine geçilirse, eğer tek adamlık rejimine geçilirse, Meclis yerine bir yerlerde KHK'ler olacak ve Cumhurbaşkanlığı kararları ile yönetileceğiz. Bugün taşeron işçilerinin ümitlerinin boşa çıkması, üzüntülerinin sebebi de Meclis yerine KHK sisteminin gelmesidir." görüşünü savundu.

696 sayılı KHK'yı da eleştiren Özel, şunları dile getirdi: 

"Sivillere muafiyet af niteliğindedir. Biz o gece darbeye direnen vatandaşlarımıza, şehitlerimize, gazilerimize sahip çıkıyoruz ama günahsız askerlerimizi dayaktan geçirenleri, işkence edenleri, linç edenleri cezasız bırakmak akla, vicdana uygun bir davranış değildir. Bunu doğru bulmuyoruz. AK Parti şu anda yönetme kabiliyetini kaybetmiştir. Onun peşine takılan MHP de -yönetim kademesi için söylüyoruz bunu- şuurunu kaybetmiştir. AK Parti de MHP de yönetme kabiliyetlerini kaybetmişlerdir. Zaten ikisi de birbirine sarılıp karanlıktan korkup yüksek sesle şarkı söyleyenler gibi ittifak şarkıları söylüyorlar, onları ittifak da kurtarmaz."

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR8 YORUM

  • Misafir 30 Aralık 2017 20:44 23 Ağu 2012 - Vatandaş, benzinin litre fiyatına 2001 yılında ortalama 1 lira, 2002 yılında 1,48 lira, 2003 yılında 1,80 lira, 2004 yılında 1,98 lira, 2005 yılında 2,55 lira, 2006 yılında 2,79 lira, 2007 yılında 2,89 lira öderken, fiyatlar 2008 yılında 3,21 lira seviyesine çıktı. 2009 yılında ortalama 3,15 lira olan benzinin litre hezab aynı şimdi daha fazla cıkıyor bence

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