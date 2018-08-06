Özge Ulusoy Yunan adasından paylaştı beğeni yağdı!

Model Özge Ulusoy şu sıralar gece hayatı ve plajlarıyla ünlü Yunan adası Mikanos'ta yaz tatilinin keyfini çıkarıyor.
BEĞENİ YAĞMURUNA TUTULDU: Güzel model, Yunanistan tatilinden sık sık fotoğraflar paylaşıyor. 36 yaşındaki Ulusoy'un son paylaştığı bikinili fotoğrafı ise kısa sürede binlerce beğeni aldı.
Fit vücuduyla dikkat çeken modelin fotoğrafına hayranları övgü dolu yorumlar yazdı.
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