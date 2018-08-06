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Özge Ulusoy Yunan adasından paylaştı beğeni yağdı!

Özge Ulusoy Yunan adasından paylaştı beğeni yağdı!

Yunanistan'ın gece hayatı ve plajlarıyla ünlü olan adası Mikanos'ta tatilin keyfini çıkaran güzel model Özge Ulusoy tatilden fotoğraf paylaşmayı ihmal etmiyor. Ulusoy'un sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşıma beğeni yağdı

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Eklenme Tarihi: 06-08-2018 09:52 - Güncelleme: 06-08-2018 09:52

Model Özge Ulusoy şu sıralar gece hayatı ve plajlarıyla ünlü Yunan adası Mikanos'ta yaz tatilinin keyfini çıkarıyor. 

BEĞENİ YAĞMURUNA TUTULDU: Güzel model, Yunanistan tatilinden sık sık fotoğraflar paylaşıyor. 36 yaşındaki Ulusoy'un son paylaştığı bikinili fotoğrafı ise kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Fit vücuduyla dikkat çeken modelin fotoğrafına hayranları övgü dolu yorumlar yazdı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • gereksiz 06 Ağustos 2018 10:06 ulan türkler bile türkiyede tatil yapimyo artik. kendi düsen aglamaz. sen türiste kazik atarsan.

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