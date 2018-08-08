Özbey Bulut kimdir Hakkı Bulut'un tek oğlu ile sorunu

Hakkı Bulut kimdir, kaç yaşında ve Hakkı Bulut kaç kez evlendi, eşleri kim soruları yoğun bakıma kaldırılmasının ardından merak konusu oldu. Sağlık sorunlarından dolayı yoğun bakıma kaldırılan Hakkı Bulut kalp ameliyatı olacak. Peki Hakkı Bulut kaç kez evlendi, ilk eşi Mukaddes Hanım ve son eşi Saadet Bulut kimdir, tek oğlu olan Özbey Bulut kimdir, babası ile küs mü?

Evli ve iki kız çocuğu babası olan Özbey Bulut, babası Hakkı Bulut ile sık sık televizyon ekranlarında tatışmış ve babasının kendisine maddi destek sağlamadığını belirtmişti. Başından birçok geçen Özbey Bulut son olarak babası ile barışmış ve aralarındaki buzları eritmişti.

HAKKI BULUT HASTALIĞI: Hakkı Bulut kimdir, kaç yaşında ve Hakkı Bulut'a ne oldu hastalığı ne soruları merak konusu oldu. Arabesk müziğinin taçsız kralı olarak bilinen Hakkı Bulut yaşadığı sağlık sorunlarından dolayı yoğun bakıma kaldırıldı. Haberi kızı Emel Bulut ve Onur Akay instagram hesabından duyurdu. Peki Hakkı Bulut'un son durumu nasıl?

Arabesk müziğin önemli isimlerinden Hakkı Bulut’un, sağlık sorunları nedeni ile hastaneye kaldırıldı.

Haberi sanatçının kızı Emel Bulut, Hakkı Bulut'un Instagram sayfasından duyurdu.

"Sevgili babamız Sn. Hakkı Bulut ani bir kalp rahatsızlığı nedeniyle yoğun bakımda olup, birazdan kalp ameliyatı olacaktır. Siz sevenlerinden ailesi olarak dualarınızı esirgememenizi diliyoruz."

KALP AMELİYATI OLACAK: Usta sanatçının sevenlerinden bir isteğini de dile getiren Onur Akay, “Bugün sabah saatlerinde acil ameliyata alınacak ve önemli bir kalp ameliyatı geçirecek olan 73 yaşındaki usta sanatçımız Hakkı Bulut, sevenlerinden dua bekliyor. Hastanenin ismini ise, maalesef sevenlerim gelip yorulmasınlar diye söylemiyor. Sadece duaları yeter diyor. Dualarımız usta sanatçımızla.” ifadelerini kullandı.

Hakkı Bulut ve son eşi Saadet Bulut

HAKKI BULUT KİMDİR: Hakkı Bulut, 3 Şubat 1945'te Tunceli'de dünyaya geldi. İlkokul 5. sınıfa kadar doğduğu köyde, ortaokul 1. sınıfı Tunceli'de, 2. sınıfı Mazgirt'de okudu. Daha sonra Adana'ya göçtü ve ortaokul 3. sınıfı da Ceyhan'da bitirdi. Adana Erkek Lisesi'nden mezun olduktan sonra dışarıdan Adana Öğretmen Okulu'nu bitirdi. Öğretmenliğe başladığı yıllarda babasının saz çalmasının etkisi ve müziğe küçük yaşta olan ilgisi sebebiyle müzikle de uğraştı.

Hakkı Bulut, 1967 yılında ilk plak çalışmasını yaptı. Leylam isimli ilk plağında Orhan Gencebay ve Arif Sağ kendisine bağlama çalarak eşlik ettiler. 1969 yılında Adana'da yapılan Altın Ses müsabakasında birincilik almasının ardından ikinci plak çalışmasını yaptı ve hemen akabinde yine güfte ve bestesi kendisine ait olan İkimiz bir fidanız isimli eserini (1969) okudu. Daha sonra bu eseri müsaade vererek onlarca sanatçının seslendirmesine olanak tanıdı. (Örneğin ;Tülay Özer 1974, İbrahim Tatlıses 1974, Kamuran Akkor 1975)

Sanatçı bu yıllarda yaptığı başta Ben Buyum, Falcı, Ben Köylüyüm, Dokunmayın Dünyama gibi eserlerle bugünkü arabesk müziğinin ilk temellerini 1969 yıllarında atanlardan biri olarak bu güne kadar 18 45'lik plak, 58 albüm çalışmasına imza attı. 900 eserinin beste ve güftesi kendisine ait olan sanatçı 6 Altın Plak, 1 Altın CD ve Ben Tövbemi Geri Aldım, Son Mektup isimli Long Play çalışması ile Altın Long Play ödülünü almış olup çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından defalarca ödüle layık görülmüştür.

HAKKI BULUT EVLİLİKLERİ: Toplam 9 kere evlenen Hakkı Bulut'un ilk eşi Mukaddes Hanımdır. Son eşi ise Saadet Bulut. Hakkı Bulut'un toplam 4 kızı ve Özbey Bulut adında bir oğlu vardır.