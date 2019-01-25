Oyuncak çaldığı iddia edilen çocuklar gözaltında

Olay, 18 Ocak'ta İzmit'te gerçekleşti. İhbar üzerine İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri, bir oyuncak mağazasındaki kamera kayıtlarını inceledi. İncelemeler sonrası, olayı gerçekleştiren 4 çocuğun kimlikleri tespit edildi.
Mağazadan oyuncak çaldıkları iddia edilen biri 12'i diğer 3!ü 14 yaşında olan, 4 çocuk çaldıkları oyuncaklarla birlikte yakalandı.
Gözaltına alınan 4 çocuk, sorgulanmak üzere Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.
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